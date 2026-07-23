三井不動産、NTT東日本、NAVER Cloud Corporationの3社は、東京ミッドタウン八重洲にて「フィジカルAI」を搭載したデリバリーロボットによる館内フード配送サービスを開始した。

東京ミッドタウン八重洲 B1Fに設置されるデリバリーロボット

同サービスでは、東京ミッドタウン八重洲B1F・5F館内飲食店の商品を、デリバリーロボットがセキュリティドアやエレベーターと連携しながら複数フロアをまたいで走行し、7Fのオフィス「ワークスタイリング 東京ミッドタウン八重洲」まで配送する。デリバリーロボットは、B1Fに3台、5Fに1台、計4台を配置。オフィスワーカーはLINEから簡単に注文でき、会議や業務中でも手軽に商品を受け取ることができる。

LINEによる注文から配送までのフロー

デリバリーロボットには、カメラ映像をAIで解析して自らの位置や周囲の状況を認識し、自律的に判断・走行する「フィジカルAI」の技術を採用。クラウド上に構築したデジタルツインをロボット共通のデジタル地図として活用することで、施設内のレイアウト変更があった場合も柔軟に対応できる。

デジタルツインにより再現された東京ミッドタウン八重洲エントランスイメージ

新サービスの導入により、ワーカーの利便性向上や飲食店の販売機会創出を図るとともに、先進的な施設運営DXを推進する。今後3社は、今回活用するデジタルツインを、ビル管理業務などへ活用することも検討しているという。