







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、左膝の負傷から回復するためオールスターゲームを欠場し、後半戦最初のニューヨーク・ヤンキースとの3連戦でも登板しない見通しとなった。打者としての出場は期待されている一方、投手としての復帰時期は不透明のままだ。米メディア『クラッチ・ポインツ』のジョイ・ミストレッタ記者が言及した。



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大谷はオールスターブレイク前まで指名打者（DH）として出場を続けていたが、アリゾナ・ダイヤモンドバックス戦で予定されていた先発登板を回避した。膝の状態が打撃に与える影響は限定的とみられているものの、投球への負担が懸念されている。



ヤンキースとの3連戦では、佐々木朗希投手、エメ・シーハン投手、山本由伸投手が順番に先発する予定となっている。大谷の次回登板については、現時点で発表されていない。



球団にとって最も重要なのは、ポストシーズンで大谷を投手として起用できる状態に整えることだ。シーズン終盤を見据えれば、現時点で無理にマウンドへ戻す必要はないと考えられている。



心配される大谷の状態についてミストレッタ氏は「ドジャースは極めて慎重な対応を取る方針だ。彼が二刀流であるという事実は、この状況にさらなる複雑さを加えている。ポストシーズンで彼を投手として起用するためにも、現時点で急いでマウンドに戻すリスクは冒さないだろう」と言及した。











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