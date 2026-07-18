高橋藍、小野寺太志、鈴鹿央士、CANDY TUNEら参戦 「学校かくれんぼ」初の2週連続放送

フジテレビ系バラエティ番組『新しいカギ』では、8月15日・22日(18:30～ ※一部地域除く)に番組史上初となる「学校かくれんぼ」の2週連続スペシャルを放送。高橋藍選手、小野寺太志選手、高橋健太郎選手、大塚達宣選手のバレーボール男子日本代表、俳優の鈴鹿央士、アイドルグループのCANDY TUNEが初参戦する。

(上段左から)高橋藍選手、小野寺太志選手、高橋健太郎選手、大塚達宣選手 (下段左から)鈴鹿央士、CANDY TUNE

高橋藍ら、高身長ゆえの“規格外”の隠れ場所へ

8月15日の舞台は、静岡県浜松市の浜松修学舎中学校・高等学校。高校男子バレーボール部が2年連続で優勝し、インターハイ出場を果たした強豪校で、カギチームと中高生約1,000人が対決する。

ゲストには、以前から「学校かくれんぼに出たい」と熱望していた高橋藍をはじめ、小野寺、高橋健太郎、大塚の日本代表4選手が登場。日本代表としてのプライドを懸け、生徒たちから身を隠す。

高身長の選手たちをどのように隠すのかも見どころ。番組の美術チームが、選手たちの体格に合わせた“規格外”の隠れ場所を用意する。

鈴鹿央士＆CANDY TUNEは約1,700人と対決

同22日は、東京都小金井市の中央大学附属中学校・高等学校で開催。制服や校則がない自由な校風の同校で、約1,700人の中高生と過去最大規模のかくれんぼバトルを繰り広げる。

鈴鹿に加え、CANDY TUNEから立花琴未、村川緋杏、小川奈々子が隠れる側として参加。桐原美月、福山梨乃、南なつ、宮野静は、お笑いコンビ・スカチャンとともに生徒たちをかく乱する作戦を展開する。

なお、きょう18日の放送では、粗品隊長率いるカギ探検隊が“生徒になりすました先生”を見抜く「ティーチャーをさがせ!」と、自力で答えを導き出すなぞなぞ企画「NZ2 WARS」が展開される。

【編集部MEMO】

『新しいカギ』では7月18日の放送から、総合演出が田中良樹氏から杉野幹典氏に交代する。

(C)フジテレビ