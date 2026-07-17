FIFA（国際サッカー連盟）は16日、FIFAワールドカップ2026・決勝戦の審判団を発表した。

日本時間20日の午前4時キックオフとなる北中米W杯・決勝戦は、スペイン代表とアルゼンチン代表の対戦となる。そして16日には、フィナーレを飾る一戦を担当する審判団が発表され、主審はスラヴコ・ヴィンチッチ氏に決定。第1副審にトマシュ・クランチニク氏、第2副審にはアンドラジュ・コヴァチッチ氏とスロベニア人セットが任命された。また、第4審判にアドハム・マハドメ氏（ヨルダン）、予備副審にはモハマド・アルカラフ氏（ヨルダン）が名を連ねている。

なおヴィンチッチ氏は、決勝戦が今大会3試合目の担当で、これまでに『グループC第1節 ブラジル代表vsモロッコ代表』と『決勝ラウンド32 メキシコ代表vsエクアドル代表』の2試合で笛を吹いている。スペイン紙『マルカ』によると、スペイン代表は、同氏が主審を務めた試合を過去に5度経験しているが、3勝2分と負けなしとのこと。対照的に、アルゼンチン代表は、サウジアラビア代表に大金星を許したカタールW杯の初戦が、このスロベニア人の主審だったことを伝えている。

決勝戦の審判団は以下の通り。

▼主審

スラヴコ・ヴィンチッチ（スロベニア）

▼第1副審

トマシュ・クランチニク（スロベニア）

▼第2副審

アンドラジュ・コヴァチッチ（スロベニア）

▼第4審判

アドハム・マハドメ（ヨルダン）

▼予備副審

モハマド・アルカラフ（ヨルダン）