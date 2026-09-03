「どうして私ばかり?」

そんな思いを抱えながら働いている人は決して少なくありません。

雇用者のうち4割近くが「非正規雇用」だという現在の日本。働き方のひとつとして広がる一方で、待遇差やキャリア形成の不安、周囲の何気ない一言に傷つく瞬間など、当事者でなければ見えにくい苦しさもあります。非正規という立場ゆえに声をあげにくく、理不尽を飲み込むしかない─。そうした経験が積み重なることで「本当にこのままでいいのかな…」と自問する人もいるのではないでしょうか。

一方、ずっと正社員で働いていると、こうした苦悩をはじめとする非正規雇用の実情を知る機会が少なく「自分とは関係ない話」として受け止めがちです。しかし、非正規雇用をめぐる問題は社会課題の一つであり、正社員にとっても決して他人事ではありません。

本連載では、非正規雇用で働いた経験を持つマイナビニュース会員のアンケートをもとに、非正規雇用にまつわるエピソードを漫画形式で紹介します。自分と似た境遇の声に触れることで救われる人もいれば、これまで気づかなかった視点にハッとする人もいるはずです。ぜひそれぞれの視点で受け取ってみてください。

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契約社員が「クビ」を覚悟した瞬間、予想もしなかった展開とは…

突然上司に呼ばれると、「まさか契約終了?」と身構えてしまう人もいるでしょう。今回の主人公も、突然の呼び出しにドキドキ。しかし、そこで待っていたのは本人がまったく予想していなかった展開でした。職場での何気ない出来事が、思いがけない縁につながることもあるようです。

また、非正規雇用では職場を転々とする場合が多く、それをネガティブに捉える人もいますが、職場が変わるからこそ生まれる出会いもあります。「もしかしたら、次の職場で素敵な出会いが待っているかも…」と思えると、少し前向きな気持ちになれるかもしれません。

非正規雇用を取り巻く環境の変化

働き方改革によって、ここ最近は非正規雇用を取り巻く環境も変わりつつあり、「働きやすくなった」と感じている人もいます。実際に今回マイナビニュースで行ったアンケートでは、非正規雇用で働く当事者たちのポジティブな声も多く見られました。

しかしその一方で、「まだ何も変わっていない」と感じる人がいるのも事実です。制度ができても現場での理不尽や違和感がすぐに消えるわけではありません。

本連載では今後も当事者の声をもとに、非正規雇用のリアルを紹介していきます。あなたの働く環境と重ねながら、自身のキャリアやこれからの職場のあり方を考えるきっかけにしてみませんか。

調査時期: 2025年12月18日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート