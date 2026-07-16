猛暑で冷たいものばかり飲んで、体の冷えや夏バテが気になっていませんか？そんな夏の悩みを吹き飛ばす、新感覚のオーガニックドリンクがそごう大宮の「シナグロ ORGANIC SALAD&CAFE」から登場しました！冷たいのに体がじんわり温まる、まさに魔法のような一杯。今回は、英国ブランドTea Bird Teaとのスペシャルコラボで生まれた、心と体が喜ぶ夏の癒しドリンクの秘密に迫ります。

猛暑を乗り切る！シナグロ大宮カフェの心温まるオーガニックドリンク

そごう大宮店3Fにある「シナグロ ORGANIC SALAD&CAFE」は、“オーガニックをもっとおいしくもっと楽しく”をコンセプトに掲げ、心と体に優しいメニューを提供しています。この夏、新たに英国発のオーガニックティーブランド「Tea Bird Tea」とのスペシャルコラボレーションドリンクを発表しました。

ただ美味しいだけでなく、地球にも体にも優しい一杯。この夏、あなたの日常に彩りと癒しを添えてくれること間違いなしです！

驚きの新感覚！「冷たいのに温かい」ってどういうこと？

今回のコラボレーションで特に注目したいのが、マダムヒロミが特別にブレンドした茶葉を使った2種類の新作ドリンクです。

ICE ウォームス オブ ミモザ：スパイスとマンゴーが織りなす夏の魔法

まず目を引くのが、夏限定のアイススタイルで楽しめる「ICE ウォームス オブ ミモザ」です。

「Tea Bird Tea」の「有機チョコレートルイボス」と、香ばしいカカオニブが織りなす優しい土台に、シナモン、クローブ、生姜、バニラといったスパイスの温かみが重なります。さらに、ひんやりとしたマンゴージェラートが添えられているというから驚きです。

「冷たいのに体の芯は温まる」というコンセプトは、まさに夏の魔法。マンゴーのトロピカルな甘さと奥深いスパイスの香りが溶け合い、一口飲むごとに心と体が喜ぶ感覚に包まれるでしょう。暑い日でも冷えが気になる方には特におすすめしたい一杯です。

ベリーブラッシュ ソーダ：鮮やかな彩りと清涼感でリフレッシュ

続いてご紹介するのは、Tea Bird Teaの新フレーバー「有機ベリーブラッシュティー」を贅沢に使った「ベリーブラッシュ ソーダ」です。

オーガニックミックスベリーと爽やかなミントを添え、軽やかな炭酸水で仕上げたこのティーソーダは、見た目にも涼しげで華やか！ベリーのみずみずしい酸味とミントの清涼感が絶妙に重なり合い、まさに夏にぴったりの味わいです。その鮮やかな彩りは、見ているだけで心まで晴れやかにしてくれるはずです。

地球にも体にも優しい「Tea Bird Tea」の徹底したこだわり

これらの魅力的なドリンクを支える「Tea Bird Tea」ブランド。彼らのオーガニックへのこだわりは、想像以上に深く、感銘を受けます。

創業者のアシュレイ氏は、自然環境への深い思い入れから、茶葉はもちろん、香料に至るまで全てオーガニック素材を使用しています。さらに驚くべきは、ティーバッグへのこだわりです。

: 堆肥となって自然へ還るを使用。: 接着剤を使わず、熱プレスでピラミッド型に。: 自然分解しづらい紐やタグ、リサイクルが必要なホッチキスも一切不使用。

これは、単に「オーガニック」という言葉を掲げるだけでなく、地球環境全体への責任を深く考えている証拠です。一杯のお茶が、私たちの体だけでなく、地球の未来にも優しく寄り添っている。そう考えると、その味わいも一層特別なものに感じられますね。

シナグロ大宮カフェの定番人気ドリンクも要チェック

新登場のドリンクも素晴らしいですが、シナグロ大宮カフェには、すでに多くのファンを魅了している人気ドリンクも健在です。

: 有機生姜を有機はちみつとじっくり煮込んだ、ピリッとした辛みがアクセントの逸品。深みのある味わいは、市販品とは一線を画します。: バタフライピーの青い氷が、レモン果汁とハーブを煮込んだシロップと混ざり合い、美しいグラデーションを生み出します。その名の通り、まるで夜明けの空のような、幻想的な一杯です。

どちらも店内仕込みの自家製シロップを使用しており、細部にまでこだわりが光ります。リピーターが多いというのも納得の美味しさです。

シナグロ ORGANIC SALAD&CAFEとは

「シナグロ ORGANIC SALAD&CAFE」は、オーガニック食品および健康補助食品の企画・製造・販売・卸を手掛ける薬糧開発株式会社が展開するカフェです。“オーガニックをもっとおいしくもっと楽しく”をコンセプトに、地産地消の新鮮なサラダをはじめ、野菜の味わいを活かしたパスタやカレーなど、心と体に優しいカフェメニューを提供しています。

アクセス情報：そごう大宮店で特別な一杯を

これらの特別なドリンクを味わえるのは、以下の店舗です。

シナグロ ORGANIC SALAD&CAFE そごう大宮

: 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目6−２ そごう大宮店 3F: 048-788-1660

そごう大宮店3Fというアクセスしやすい場所にあるので、ショッピングの合間や、大宮駅周辺での休憩に立ち寄るのもおすすめです。人気の時間は混み合う可能性があるので、比較的空いている時間帯を狙うのも賢い選択ですよ。

まとめ：この夏、心と体に優しいオーガニック体験を

いかがでしたか？ シナグロ ORGANIC SALAD&CAFE そごう大宮で楽しめる、Tea Bird Teaとのコラボドリンクや、こだわりの自家製ドリンク。

冷たいのに体が温まる不思議な体験、鮮やかなベリーの香りに包まれるひととき、そして地球環境にまで配慮した一杯。この夏は、ただ喉の渇きを潤すだけでなく、心と体に、そして地球にも優しいオーガニックドリンクで、特別な癒しを体験してみてはいかがでしょうか。ぜひ、そごう大宮店に足を運んで、あなたのお気に入りの一杯を見つけてくださいね。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。