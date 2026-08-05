こんにちは、リリースピッカーのゆうです。理系に興味がある女子高校生や大学生の皆さん、将来のキャリアについて考えるきっかけになりそうな注目のイベントをご紹介します。理工系女性コミュニティWom-tech-ワムテック-が、2026年9月6日（日）に東京駅周辺で「STEM女子未来会議2026」を開催します。



STEM女子未来会議2026メインビジュアル

理工系女性コミュニティWom-tech-ワムテック-は、2026年9月6日（日）に、STEM分野（※）を軸として、理系に興味のある女子高校生、理工系女子大学生、理工系で働く社会人を対象としたイベント「STEM女子未来会議2026」を東京駅周辺会場にて開催します。

当日は、内閣府「STEM Girls Ambassadors（理工系女子応援大使）」を務める杉本雛乃さん（経済産業省）をお迎えし、「理工系がひらく、私の未来」と題した特別講演を行います。講演後は、現役理工系女子大学生によるパネルディスカッション、参加者同士のつながりをつくる交流会を実施します。



※：「科学：Science」「技術：Technology」「工学：Engineering」「数学：Mathematics」の頭文字です。これらの分野を横断的に学ぶことで、これからの社会で必要とされる「問題を見つけて解決する力」や、「社会的な価値を創造する力」を育むことをねらいとしています。

背景

国際社会において、科学技術におけるイノベーションは国の競争力に直結します。日本が国際競争力を維持・強化し、多様な視点や発想を取り入れた科学技術活動を活性化していくためには、女性技術者・研究者の活躍促進が不可欠です。

しかし、日本の理工系学部に在籍する女子学生の割合は1〜2割程度と少なく、社会に出た後もロールモデルの不足が課題となっています。

本イベントは2024年・2025年に続く3回目の開催です。理系に興味のある女子高校生、理工系女子大学生、そして理工系で働く社会人が一堂に会し、等身大の対話を重ねることで、高校生・大学生には「理工系も楽しそう」「私にもできるかもしれない」と感じられるきっかけを、社会人には次世代の声に触れながら自らのキャリアと想いを見つめ直す機会を提供します。

イベント概要

イベント内容

オープニング

スペシャル講演「理工系がひらく、私の未来」（杉本雛乃さん）

大学生によるパネルディスカッション

交流会

クロージング

登壇者プロフィール

杉本雛乃さん

内閣府 STEM Girls Ambassadors（理工系女子応援大使）／ 経済産業省

杉本 雛乃 さん

東京大学工学部物理工学科を卒業後、同大学博士課程を経て現職。博士（工学）。経済産業省・NEDO主催「World Robot Summit」応援サポーター等、科学と社会をつなぐ活動にも従事。元ミス・インターナショナル日本代表。

主催：理工系女性コミュニティWom-tech-ワムテック-について

Wom-tech-ワムテック-は、「繋がりは、チカラ。」をビジョンに、会社や大学などの枠を超えて女性技術者と理工系女子大学生が互いにつながり、支え合うことで、STEM分野におけるキャリアパスを強化することを目的とした有志コミュニティです。

2023年12月に完成車メーカーに所属する小笠原知子が立ち上げ、現在は全国の理工系女性85名が所属。ワークショップや交流会の開催、SNSによる情報発信のほか、学生向けキャリア探索プログラム「STEM GATE」を旭化成株式会社・日本航空株式会社と連携して実施するなど、活動の幅を広げています。

協賛企業の募集

本イベントでは、協賛企業を募集しています。開催背景やイベントテーマに共感いただき、理系学生・理工系女性に貴社の魅力を発信したいとお考えの企業は、Wom-tech-ワムテック-運営事務局までお気軽にお問合せください。

Wom-tech-ワムテック-運営事務局 Eメール：tomoko.ogasahara@wom-tech.com

取材のお問合せ先

イベントについて取材を希望されるメディアの方は、8月29日（土）までにWom-tech-ワムテック-運営事務局にお問い合わせください。取材内容・日時などを個別に調整させていただきます。

Wom-tech-ワムテック-運営事務局 Eメール：tomoko.ogasahara@wom-tech.com

一般のお問い合わせ先

一般のお問合せは以下のフォームからお願いいたします。

https://forms.gle/cbUzBKShFejvFPTx6

編集／ゆう（ガクラボメンバー）