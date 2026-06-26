2027年から始まる予定の「こどもNISA」。複利の力を活かすには時間が重要とされるだけに、0歳から資産形成を始められるという点に注目が集まっています。お子さんを持つ家庭の中には、制度の開始を心待ちにしている人も多いのではないでしょうか。

一方で、新しい制度だからこそ、「ジュニアNISAと何が違うのか」「どのように活用すればいいのか」が気になる人も少なくありません。制度開始を前に、その特徴を整理しておくことは大切です。そこで今回は、SBI証券投資情報部の植田雄也さんに、こどもNISAとジュニアNISAの違いや活用のポイントについて解説してもらいます。

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こどもNISAとジュニアNISAの違いを整理

「子どもの教育費が心配」と感じている方は多いのではないでしょうか。2023年末に終了したジュニアNISAに代わり、2027年からは、未成年も利用できる新たなNISA制度が始まる予定です。そうしたなか、「ジュニアNISAと何が違うの？」と疑問に感じている方も多いでしょう。 今回は、こどもNISAとジュニアNISAの違いを整理しながら、子どもの将来のために今からできる資産形成について一緒に考えてみましょう。

図表1 ひと目でわかる！こどもNISAとジュニアNISAの違い

注目ポイント（図表1）は

・非課税期間が「5年 → 無期限」

・非課税保有限度額が「400万円 → 600万円」

・個別株ではなく「長期の積立・分散投資向けの投資信託」が対象

・大学進学などの資金需要に合わせて、12歳以降は一定条件で払い出し可能

になります。

最大の違いは「長期投資向け」になったこと

こどもNISAとジュニアNISAの最大の違いは、長期の積立・分散投資を前提とした制度になったことです。

ジュニアNISAでは、個別株やETFにも投資できました。一方、こどもNISAの投資対象は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限定される予定です。

また、非課税期間も最長5年から無期限へと大きく拡充されます。これは、「短期間で大きく増やす」ことよりも、「時間を味方につけながらコツコツ資産を育てる」ことを重視した制度設計といえるでしょう。 例えば、生まれたばかりの子どもが18歳になるまで毎月積立を続ければ、大学進学などのライフイベントに向けて長い時間をかけて資産形成に取り組むことができます。

こどもNISAは、単なる未成年向けの投資制度ではなく、「子どもの未来に向けた長期投資を後押しする制度」と考えるとイメージしやすいかもしれません。

教育資金の準備だけではない、金融教育というメリット

こどもNISAの魅力は、教育資金づくりだけではありません。 子どもに残せるものは、お金そのものだけではなく、「お金との付き合い方」という一生使える知識や考え方です。

例えば、

・毎月コツコツ積み立てることの大切さ

・複利によってお金が育つ仕組み

・長期投資で時間を味方につける考え方

などを、親子で学ぶきっかけになるかもしれません。

「なぜ投資をするのか」、「将来どんなことにお金を使いたいのか」 そんな会話を通じて、子どもがお金について考える機会が生まれることも期待されます。

将来、子どもが自分自身でお金と向き合う際には、資産だけでなく金融リテラシーも大きな財産になるでしょう。

まとめ

こどもNISAは、子どもの将来に向けた長期投資を後押しする新しい制度です。教育資金づくりだけでなく、親子でお金について考えるきっかけになるという側面も期待されています。

一方で、資産形成で大切なのは制度を待つことではなく、将来実現したいことを考え、準備を始めることかもしれません。

大学進学や留学、夢への挑戦など、子どもの未来のために何を実現したいのか。その資産運用の目的を考えることが、資産形成の第一歩になるのではないでしょうか。

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