広島がDeNAに逆転勝利

先発投手：広島の斉藤優汰が4回2/3回2失点の好投（6安打4奪三振）、DeNAの東克樹は5回2/3回6失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：DeNAが1点を先制 1回裏：広島が1点を返し同点 5回表：DeNAが1点を追加 広島は8回裏に怒涛の攻撃で逆転し、さらに追加点 注目選手：広島の石原貴規が2打点、3安打の活躍、DeNAの牧秀悟が1本塁打、2打点、2得点の活躍、DeNAの勝又温史が2得点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 80 44 35 1 .557 -
2 巨人 81 42 37 2 .532 2
3 ヤクルト 81 41 39 1 .512 3
4 DeNA 82 34 45 3 .430 10
5 広島 79 31 44 4 .413 11
6 中日 83 32 50 1 .390 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 82 50 31 1 .617 -
2 西武 86 48 35 3 .578 3
3 日本ハム 87 48 39 0 .552 5
4 オリックス 83 42 39 2 .519 8
5 ロッテ 80 38 39 3 .494 10
6 楽天 82 32 49 1 .395 18