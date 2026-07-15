オリックス対楽天、6回終了で2-2の同点

2回に楽天が辰己のソロHRで先制も、3回にオリックスが山中のタイムリーで逆転。直後に楽天も太田のタイムリーで追いつき、2-2のまま後半へ突入。両チームとも追加点を奪えず、接戦の様相を呈している。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ

「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ