巨人が6点差でヤクルトに勝利
先発投手：巨人は西舘勇陽が7回1失点の好投（4安打5奪三振）、ヤクルトの奥川恭伸は6回7失点で敗戦投手 得点経過： 3回裏：ヤクルトが1点を追加 4回表：巨人が3点を追加 5回表：巨人が1点を追加 注目選手：ヤクルトのD.サンタナが1本塁打の活躍、ヤクルトの増田珠が1本塁打の活躍、巨人のB.ダルベックが2本塁打、5打点、2得点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|80
|44
|35
|1
|.557
|-
|2
|巨人
|81
|42
|37
|2
|.532
|2
|3
|ヤクルト
|81
|41
|39
|1
|.512
|3
|4
|DeNA
|82
|34
|45
|3
|.430
|10
|5
|広島
|79
|31
|44
|4
|.413
|11
|6
|中日
|83
|32
|50
|1
|.390
|13
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|82
|50
|31
|1
|.617
|-
|2
|西武
|86
|48
|35
|3
|.578
|3
|3
|日本ハム
|87
|48
|39
|0
|.552
|5
|4
|オリックス
|83
|42
|39
|2
|.519
|8
|5
|ロッテ
|80
|38
|39
|3
|.494
|10
|6
|楽天
|82
|32
|49
|1
|.395
|18