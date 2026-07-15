巨人が6点差でヤクルトに勝利

先発投手：巨人は西舘勇陽が7回1失点の好投（4安打5奪三振）、ヤクルトの奥川恭伸は6回7失点で敗戦投手 得点経過： 3回裏：ヤクルトが1点を追加 4回表：巨人が3点を追加 5回表：巨人が1点を追加 注目選手：ヤクルトのD.サンタナが1本塁打の活躍、ヤクルトの増田珠が1本塁打の活躍、巨人のB.ダルベックが2本塁打、5打点、2得点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 80 44 35 1 .557 -
2 巨人 81 42 37 2 .532 2
3 ヤクルト 81 41 39 1 .512 3
4 DeNA 82 34 45 3 .430 10
5 広島 79 31 44 4 .413 11
6 中日 83 32 50 1 .390 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 82 50 31 1 .617 -
2 西武 86 48 35 3 .578 3
3 日本ハム 87 48 39 0 .552 5
4 オリックス 83 42 39 2 .519 8
5 ロッテ 80 38 39 3 .494 10
6 楽天 82 32 49 1 .395 18