広島、ＤｅＮＡに４点リードで後半戦へ

ＤｅＮＡは１回と５回に１点ずつ先制したが、広島は１回に追いつき、６回裏に石原貴規、Ｓ・ファビアン、小園海斗の活躍で一挙５得点。６回終了時点で広島が６対２とリードを広げた。

【スタメン】

広島: 1(右)名原　典彦 2(二)菊池　涼介 3(左)Ｓ・ファビアン 4(一)坂倉　将吾 5(遊)小園　海斗 6(三)佐々木　泰 7(中)大盛　穂 8(捕)石原　貴規 9(投)斉藤　優汰

ＤｅＮＡ: 1(左)勝又　温史 2(二)牧　秀悟 3(一)佐野　恵太 4(右)Ｊ・エンカーナシオン 5(三)筒香　嘉智 6(捕)松尾　汐恩 7(中)梶原　昂希 8(遊)宮下　朝陽 9(投)東　克樹

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 80 44 35 1 .557 -
2 巨人 81 42 37 2 .532 2
3 ヤクルト 81 41 39 1 .512 3
4 DeNA 82 34 45 3 .430 10
5 広島 79 31 44 4 .413 11
6 中日 83 32 50 1 .390 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 82 50 31 1 .617 -
2 西武 86 48 35 3 .578 3
3 日本ハム 87 48 39 0 .552 5
4 オリックス 83 42 39 2 .519 8
5 ロッテ 80 38 39 3 .494 10
6 楽天 82 32 49 1 .395 18