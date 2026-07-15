広島、ＤｅＮＡに４点リードで後半戦へ
ＤｅＮＡは１回と５回に１点ずつ先制したが、広島は１回に追いつき、６回裏に石原貴規、Ｓ・ファビアン、小園海斗の活躍で一挙５得点。６回終了時点で広島が６対２とリードを広げた。
【スタメン】
広島: 1(右)名原 典彦 2(二)菊池 涼介 3(左)Ｓ・ファビアン 4(一)坂倉 将吾 5(遊)小園 海斗 6(三)佐々木 泰 7(中)大盛 穂 8(捕)石原 貴規 9(投)斉藤 優汰
ＤｅＮＡ: 1(左)勝又 温史 2(二)牧 秀悟 3(一)佐野 恵太 4(右)Ｊ・エンカーナシオン 5(三)筒香 嘉智 6(捕)松尾 汐恩 7(中)梶原 昂希 8(遊)宮下 朝陽 9(投)東 克樹
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「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|80
|44
|35
|1
|.557
|-
|2
|巨人
|81
|42
|37
|2
|.532
|2
|3
|ヤクルト
|81
|41
|39
|1
|.512
|3
|4
|DeNA
|82
|34
|45
|3
|.430
|10
|5
|広島
|79
|31
|44
|4
|.413
|11
|6
|中日
|83
|32
|50
|1
|.390
|13
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|82
|50
|31
|1
|.617
|-
|2
|西武
|86
|48
|35
|3
|.578
|3
|3
|日本ハム
|87
|48
|39
|0
|.552
|5
|4
|オリックス
|83
|42
|39
|2
|.519
|8
|5
|ロッテ
|80
|38
|39
|3
|.494
|10
|6
|楽天
|82
|32
|49
|1
|.395
|18