オリックスと楽天、3回終え互いに譲らず同点

序盤を終えて、オリックスと楽天が2対2で同点。2回裏に楽天が辰己のタイムリーで先制すると、3回表にオリックスが山中のタイムリーなどで2点を奪い逆転。しかし、3回裏に楽天も1点を返し、互いに譲らない展開で中盤へ向かう。

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