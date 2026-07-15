オリックスと楽天、3回終え互いに譲らず同点

序盤を終えて、オリックスと楽天が2対2で同点。2回裏に楽天が辰己のタイムリーで先制すると、3回表にオリックスが山中のタイムリーなどで2点を奪い逆転。しかし、3回裏に楽天も1点を返し、互いに譲らない展開で中盤へ向かう。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 80 44 35 1 .557 -
2 巨人 81 42 37 2 .532 2
3 ヤクルト 81 41 39 1 .512 3
4 DeNA 82 34 45 3 .430 10
5 広島 79 31 44 4 .413 11
6 中日 83 32 50 1 .390 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 82 50 31 1 .617 -
2 西武 86 48 35 3 .578 3
3 日本ハム 87 48 39 0 .552 5
4 オリックス 83 42 39 2 .519 8
5 ロッテ 80 38 39 3 .494 10
6 楽天 82 32 49 1 .395 18