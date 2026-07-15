オリックスと楽天、3回終え互いに譲らず同点
序盤を終えて、オリックスと楽天が2対2で同点。2回裏に楽天が辰己のタイムリーで先制すると、3回表にオリックスが山中のタイムリーなどで2点を奪い逆転。しかし、3回裏に楽天も1点を返し、互いに譲らない展開で中盤へ向かう。
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「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|80
|44
|35
|1
|.557
|-
|2
|巨人
|81
|42
|37
|2
|.532
|2
|3
|ヤクルト
|81
|41
|39
|1
|.512
|3
|4
|DeNA
|82
|34
|45
|3
|.430
|10
|5
|広島
|79
|31
|44
|4
|.413
|11
|6
|中日
|83
|32
|50
|1
|.390
|13
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|82
|50
|31
|1
|.617
|-
|2
|西武
|86
|48
|35
|3
|.578
|3
|3
|日本ハム
|87
|48
|39
|0
|.552
|5
|4
|オリックス
|83
|42
|39
|2
|.519
|8
|5
|ロッテ
|80
|38
|39
|3
|.494
|10
|6
|楽天
|82
|32
|49
|1
|.395
|18