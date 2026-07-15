日本ハム、序盤で2点リード
序盤を終えて、日本ハムが4-2とリード。1回裏に先制し、2回裏に追加点。ソフトバンクは2回表に栗原の本塁打などで一時逆転したが、日本ハムが3回裏に2点を奪い突き放した。
【スタメン】
日本ハム: 1(中)吉田 2(左)郡司 3(指)レイエス 4(右)万波 5(遊)水野 6(一)清宮幸 7(三)野村 8(二)奈良間 9(捕)田宮 10(投)加藤貴
ソフトバンク: 1(一)正木 2(中)周東 3(左)近藤 4(三)栗原 5(指)柳田 6(右)柳町 7(二)今宮 8(遊)川瀬 9(捕)海野 10(投)スチュワート・ジュニア
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|80
|44
|35
|1
|.557
|-
|2
|巨人
|81
|42
|37
|2
|.532
|2
|3
|ヤクルト
|81
|41
|39
|1
|.512
|3
|4
|DeNA
|82
|34
|45
|3
|.430
|10
|5
|広島
|79
|31
|44
|4
|.413
|11
|6
|中日
|83
|32
|50
|1
|.390
|13
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|82
|50
|31
|1
|.617
|-
|2
|西武
|86
|48
|35
|3
|.578
|3
|3
|日本ハム
|87
|48
|39
|0
|.552
|5
|4
|オリックス
|83
|42
|39
|2
|.519
|8
|5
|ロッテ
|80
|38
|39
|3
|.494
|10
|6
|楽天
|82
|32
|49
|1
|.395
|18