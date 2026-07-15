日本ハム、序盤で2点リード

序盤を終えて、日本ハムが4-2とリード。1回裏に先制し、2回裏に追加点。ソフトバンクは2回表に栗原の本塁打などで一時逆転したが、日本ハムが3回裏に2点を奪い突き放した。

【スタメン】

日本ハム: 1(中)吉田 2(左)郡司 3(指)レイエス 4(右)万波 5(遊)水野 6(一)清宮幸 7(三)野村 8(二)奈良間 9(捕)田宮 10(投)加藤貴

ソフトバンク: 1(一)正木 2(中)周東 3(左)近藤 4(三)栗原 5(指)柳田 6(右)柳町 7(二)今宮 8(遊)川瀬 9(捕)海野 10(投)スチュワート・ジュニア

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 80 44 35 1 .557 -
2 巨人 81 42 37 2 .532 2
3 ヤクルト 81 41 39 1 .512 3
4 DeNA 82 34 45 3 .430 10
5 広島 79 31 44 4 .413 11
6 中日 83 32 50 1 .390 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 82 50 31 1 .617 -
2 西武 86 48 35 3 .578 3
3 日本ハム 87 48 39 0 .552 5
4 オリックス 83 42 39 2 .519 8
5 ロッテ 80 38 39 3 .494 10
6 楽天 82 32 49 1 .395 18