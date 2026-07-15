西武 vs ロッテの試合開始前情報

  • 対戦カード：西武 vs ロッテ
  • 開催球場：ベルーナドーム
  • 過去の対戦成績：過去5試合: ロッテ2勝-西武3勝（7/14 ロッテ1-2西武 (西武)、5/20 ロッテ3-1西武 (ロッテ)、5/19 ロッテ2-3西武 (西武)、5/3 西武0-10ロッテ (ロッテ)、5/2 西武5-4ロッテ (西武)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 80 44 35 1 .557 -
2 巨人 81 42 37 2 .532 2
3 ヤクルト 81 41 39 1 .512 3
4 DeNA 82 34 45 3 .430 10
5 広島 79 31 44 4 .413 11
6 中日 83 32 50 1 .390 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 82 50 31 1 .617 -
2 西武 86 48 35 3 .578 3
3 日本ハム 87 48 39 0 .552 5
4 オリックス 83 42 39 2 .519 8
5 ロッテ 80 38 39 3 .494 10
6 楽天 82 32 49 1 .395 18