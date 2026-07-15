ヤクルト vs 巨人の試合開始前情報

  • 対戦カード：ヤクルト vs 巨人
  • 開催球場：明治神宮野球場
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 巨人2勝-ヤクルト3勝（7/14 巨人4-5ヤクルト (ヤクルト)、7/1 ヤクルト1-2巨人 (巨人)、6/30 ヤクルト4-3巨人 (ヤクルト)、5/21 巨人1-3ヤクルト (ヤクルト)、5/19 巨人2-0ヤクルト (巨人)）

本日の試合中継記事はこちら

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 80 44 35 1 .557 -
2 巨人 81 42 37 2 .532 2
3 ヤクルト 81 41 39 1 .512 3
4 DeNA 82 34 45 3 .430 10
5 広島 79 31 44 4 .413 11
6 中日 83 32 50 1 .390 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 82 50 31 1 .617 -
2 西武 86 48 35 3 .578 3
3 日本ハム 87 48 39 0 .552 5
4 オリックス 83 42 39 2 .519 8
5 ロッテ 80 38 39 3 .494 10
6 楽天 82 32 49 1 .395 18