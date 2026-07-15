日本ハム、ソフトバンクに5-3でリード
1回裏に先制した日本ハムは、3回裏に2点、4回裏にも1点を追加。ソフトバンクは2回表に柳町、栗原の活躍で一時逆転したが、その後追いつけず、2点差のまま後半戦へ。栗原は本塁打で打点を挙げた。
【スタメン】
日本ハム: 1(中)吉田 賢吾 2(左)郡司 裕也 3(指)Ｆ・レイエス 4(右)万波 中正 5(遊)水野 達稀 6(一)清宮 幸太郎 7(三)野村 佑希 8(二)奈良間 大己 9(捕)田宮 裕涼 10(投)加藤 貴之
ソフトバンク: 1(一)正木 智也 2(中)周東 佑京 3(左)近藤 健介 4(三)栗原 陵矢 5(指)柳田 悠岐 6(右)柳町 達 7(二)今宮 健太 8(遊)川瀬 晃 9(捕)海野 隆司 10(投)Ｃ・スチュワート・ジュニア
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|80
|44
|35
|1
|.557
|-
|2
|巨人
|81
|42
|37
|2
|.532
|2
|3
|ヤクルト
|81
|41
|39
|1
|.512
|3
|4
|DeNA
|82
|34
|45
|3
|.430
|10
|5
|広島
|79
|31
|44
|4
|.413
|11
|6
|中日
|83
|32
|50
|1
|.390
|13
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|82
|50
|31
|1
|.617
|-
|2
|西武
|86
|48
|35
|3
|.578
|3
|3
|日本ハム
|87
|48
|39
|0
|.552
|5
|4
|オリックス
|83
|42
|39
|2
|.519
|8
|5
|ロッテ
|80
|38
|39
|3
|.494
|10
|6
|楽天
|82
|32
|49
|1
|.395
|18