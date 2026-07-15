日本ハム、ソフトバンクに5-3でリード

1回裏に先制した日本ハムは、3回裏に2点、4回裏にも1点を追加。ソフトバンクは2回表に柳町、栗原の活躍で一時逆転したが、その後追いつけず、2点差のまま後半戦へ。栗原は本塁打で打点を挙げた。

【スタメン】

日本ハム: 1(中)吉田　賢吾 2(左)郡司　裕也 3(指)Ｆ・レイエス 4(右)万波　中正 5(遊)水野　達稀 6(一)清宮　幸太郎 7(三)野村　佑希 8(二)奈良間　大己 9(捕)田宮　裕涼 10(投)加藤　貴之

ソフトバンク: 1(一)正木　智也 2(中)周東　佑京 3(左)近藤　健介 4(三)栗原　陵矢 5(指)柳田　悠岐 6(右)柳町　達 7(二)今宮　健太 8(遊)川瀬　晃 9(捕)海野　隆司 10(投)Ｃ・スチュワート・ジュニア

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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 80 44 35 1 .557 -
2 巨人 81 42 37 2 .532 2
3 ヤクルト 81 41 39 1 .512 3
4 DeNA 82 34 45 3 .430 10
5 広島 79 31 44 4 .413 11
6 中日 83 32 50 1 .390 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 82 50 31 1 .617 -
2 西武 86 48 35 3 .578 3
3 日本ハム 87 48 39 0 .552 5
4 オリックス 83 42 39 2 .519 8
5 ロッテ 80 38 39 3 .494 10
6 楽天 82 32 49 1 .395 18