高橋工房は7月17日～22日、江戸から受け継がれる手摺り木版画の技術で現代の社会課題を描く展覧会「浮世に問う」を、心斎橋ギャラリービル1F(大阪市中央区)にて開催する。入場無料。

PEACE

同展は、江戸から受け継がれる手摺り木版画の伝統技術を用いながら、環境問題、経済格差、子育て、ジェンダー、災害など、現代社会が抱えるさまざまな課題をテーマに制作した作品を紹介する新しい試みの展覧会。東京・神楽坂のAYUMIギャラリー開催での好評を受け、大阪でも実施する。

ありし日のドードー

東京展では、15点の作品と版木・制作資料を通じて、伝統工芸を「鑑賞するもの」から「社会について考え、対話を生むもの」へと広げる構成であったが、大阪展では作品展示に加え、作者コメントや社会課題の背景解説、版木・関連制作資料の展示など、伝統工芸に馴染みのない人にも理解しやすい導線を用意する。作品が投げかける問いを"自分ごと"として学び、語り合える展示設計となっている。

つながりの花

星の舟

また、制作工程も紹介。版木、試し摺り、色ごとの重ねの資料などを展示し、「どのように一枚が生まれるのか」を視覚的に提示する。

開催時間は13:00～18:00(初日は15:00開場、最終日は17:00閉場)。