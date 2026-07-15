SNSを開けば、テレビをつければ、スマホを見れば、世界中のニュースや誰かの意見が次々と流れてくる時代。

戦争や災害、感染症、事件など、心が痛むニュースを目にするたびに、気分が落ち込んだり、何もできない自分に無力感を抱いたり、情報を遮断したり......。ニュースや情報との向き合い方に悩むこともあるだろう。

画像はイメージです

一方で、身近にある情報との出会いが、その後の人生を大きく変えることもある。

「テレビの報道」が医者を志すきっかけに、吉岡秀人氏の考える「良質な情報」とは

「医療の届かないところに医療を届ける」を理念に国内外で活動する「ジャパンハート」創設者・最高顧問の吉岡秀人氏。ミャンマー、カンボジア、ラオスなどで活動を続け、これまで延べ4,500人以上の医療者が彼が始めた活動に参加し、無償治療は40万件を超えている。

彼は、中学時代にテレビに映った「飢えに苦しむアフリカの子」の映像が強烈に印象に残っており、そこから医者を志したという。彼は当時を振り返り、下記のように語る。

吉岡氏:テレビを見た当時は多分「救える」とも思ってないし、「医者になれる」とも思ってなかったです。でもそのとき見た映像が強烈に印象に残っている。それが僕の個性であり、才能であるのではないかなと思っています。

テレビ番組の情報が大きく人生を変えるきっかけになった彼に、飢餓や貧困などの心が痛む現実を「自分ごと化」し、最前線で向き合い続ける彼自身の"情報の捉え方"について話を聞いた。

――中学時代の吉岡先生の感性が"強く反応"したのが「テレビの映像」とのことですが、SNSなどで誰もが情報を発信できる現代で、「良質な情報やコンテンツ」とはどのようなものだと思いますか?

吉岡氏: 良質なコンテンツがあるとすれば、「世の中にとってプラスの効果を生み出すコンテンツ」だと思うんですよね。そして少しでも"プラスの効果"を生み出すと思ったらそれを世に発信するだけで良い。不思議と世の中に出たら、その情報の塊が「生き物」のように動いていくので。

僕自身、メディアに出ることや本を出すことがあるのですが、それを見て、すごい数の人が僕を知ってくれて、医療従事者を目指すようになったと聞きます。でも、情報を発信した人たちは必ずしも「医療従事者を増やそう」と意識して世に出したわけではない。それでもなにかプラスになることがあるはず、と信じて情報を発信した。そして受け手がそこに反応した結果、プラスの効果が生まれたことになります。

僕が中学時代に見たテレビの映像も同じです。情報の作り手がどう思っていたかはわかりませんが、それでも「意味がある」と思って発信した。それに何かの縁で僕が反応して、今はジャパンハートという組織として仲間が増え、結果として子どもたちにプラスの効果が生まれた。それが情報を届けることの良いところなんだと思います。

長い長い列を作って吉岡氏の診察を待つ人々 ※『小児外科医 𠮷岡秀人物語 ボクが行かんと誰が行く』(講談社)より抜粋

読者に吉岡氏が伝えたいこと

「心が痛むニュースへの向き合い方」に悩む人へ

戦争や災害、感染症など、心が痛むニュースを目にする機会が増えた昨今。マイナビニュースでは、2026年6月24日、20～40代の会員302名を対象に「心が痛むニュースへの向き合い方」に関するアンケートを実施(※)したところ、下記のような声が上がった。

＜心が痛むニュースへの向き合い方について悩んでいること 一部回答抜粋＞



戦争や災害のニュースを見るたびに胸が苦しくなりますが、自分に何ができるのか分からず、結局何もできないまま日常に戻ってしまいます。この無力感とどう向き合えばよいのでしょうか(40代/女性/広島県)



自分では他人事ではあると割り切っているつもりだが、微細ではあるが割り切れずにいることがある(40代/男性/埼玉県)



戦争のニュースを見ると胸が痛くなるけど、自分には募金くらいしかできないし、対岸の火事のようにも感じてしまう。そう思ってしまう自分は冷たい人間だと自己嫌悪に陥る(40代/女性/青森県)



頭では考えてしまうのですが、なるべくテレビやニュースサイトを見ないようにして距離を置いています。正しいのでしょうか(30代/女性/神奈川県)

――上記のように、災害、感染症、戦争、飢餓などの心が痛むニュースを見たときの「無力感」や「意識的に距離を置くことへの罪悪感」に悩む人にメッセージをお願いします。

吉岡氏: 寄付をする人は、「寄付で、たとえ少しだとしても世界が変わる」と思っているから行動するのだと思います。

上記のような悩みを抱える人も「行動こそ、自分の周りの世界を変える力」だと理解し、そして「変えたい」と思っているから悩んでいるのではないでしょうか。だから、「コンビニの募金箱に毎週1回は募金する」「ボランティアに参加してみる」など、小さなことでも「自分の行動で少しでも何かが変わりそう」と思ったのなら、動いてみるといいのではないかと思います。そうすることで自分の世界観も変わってくるはずです。

子どもの診察をする吉岡氏 ※『小児外科医 𠮷岡秀人物語 ボクが行かんと誰が行く』(講談社)より抜粋

「理想の職業と現実の職業」で悩む人へ

――本当に就きたい仕事や夢はあるものの、稼ぎがイマイチだという理由で諦めてしまう人も多いと思います。そのような理想と現実の間で悩む人にメッセージをお願いします。

吉岡氏: ダブルワークをするという選択肢もあって良いのではないでしょうか。得意なことはいくつか持っていたほうが良いと思うんです。

例えば、僕は「子どもの手術」が得意。これはもうポールが1本立っている状態ですね。そして仮に日本一手術の腕が良かったとすると、ものすごい高いポールになります。でももっと高いポールの人もいる。1本しかポールが立たないと、そのポールの上下関係の中のヒエラルキーで生きていくことになりますよね。

外科手術をする吉岡氏 ※『小児外科医 𠮷岡秀人物語 ボクが行かんと誰が行く』(講談社)より抜粋

一方で、他にも僕はプログラミングができるとする。そうするとポールが2つになり、2つのポールをつなぐと面ができる。この面が僕のテリトリーです。さらに、ミャンマー語などマイナー言語がペラペラだったとする。そうすると、ポールが3つになります。3つのポールをつなぐと立体になる。立体になると「体積」が生まれ、この体積が僕の能力、そして立体の形が僕の個性になります。

外科医で、プログラミングが得意で、ミャンマー語も話せる人となると「ほぼ自分だけ」になる。そして、ポールの分野が離れていれば離れているほど面積や体積が広がり、可能性が広がっていく。そしてポールが1個消えたとしても、「自分には他のポールがある」と思える。これが僕の持論です。

画像はイメージです

でも、ポールを増やしていくには時間も努力も必要。だからこそ、興味があることややりたいことは諦めずにやり続けると良いと思います。

ーーーーーーーーー

※

心が痛むニュースへの向き合い方に関するアンケート

調査時期: 2026年6月24日

調査対象: 20～40代のマイナビニュース会員

調査数: 300名

調査方法: インターネットログイン式アンケート

ーーーーーーーーー

今回話を聞いた𠮷岡秀人氏の歩みを描いた絵物語『小児外科医 𠮷岡秀人物語 ボクが行かんと誰が行く』(講談社)が6月23日に発売された。「落ちこぼれ」だった吉岡少年が医師となり、困難に立ち向かい、世界の子どもたちの命と心を救い続けていく物語が描かれている。