「良い人なのになぜか好きになれない…」そんな自分に戸惑ったことはありませんか? 良い人とわかっていても心が動かないと、自分を責めてしまう人もいるのではないでしょうか。本記事では、そのモヤモヤの正体を考えながら、自分の気持ちと向き合うヒントを紹介します。

良い人だけど好きになれない原因

なぜ、良い人なのに好きになれないのでしょうか。まずは、そのモヤモヤの正体をひも解いていきましょう。

“ドキドキする＝恋愛感情”と思っている

恋愛はドキドキするものだという思い込みが強いと、穏やかな相手に対して物足りなさを感じてしまいます。しかし実際の恋愛感情は、安心感や信頼のなかでゆっくり育つことも多いものです。刺激の少なさを「好きじゃない」と判断してしまうと、本来相性のよい相手を見逃してしまう可能性があるでしょう。

外見や性格が好みではない

どれだけ優しく誠実な人でも、外見や雰囲気、性格の細かな部分が自分の好みに合わないと、恋愛感情が湧きにくいことがあります。これは理屈ではコントロールできない直感的な部分です。頭では「良い人」と理解していても心がついてこないのは自然なことであり、無理に好きになろうとする必要はありません。

理想像や過去の恋愛と比較している

無意識のうちに相手を理想像や過去の恋人と比べてしまうと、目の前の相手の魅力を正しく判断できなくなることがあります。「もっとこうだったら」と考えるほど現実との差に目が向き、恋愛感情が育ちにくくなるのです。

相手のアプローチが弱い

相手から積極的なアプローチがない場合、自分の気持ちもなかなか盛り上がらないことがあります。恋愛はある程度の熱量やきっかけがあって動き出すものです。相手の態度が積極性に欠けると関係が深まりにくく、結果として「好きかわからない」という状態が続いてしまうこともあります。

パートナーの選び方の基準

「好き」という気持ちだけで関係を続けるのが難しいと感じたとき、改めて考えたいのがパートナー選びの基準です。恋愛には感情だけでなく、相性や価値観といった現実的な視点も欠かせません。ここでは、長く心地よい関係を築くために意識したいポイントを見ていきましょう。

尊敬できる相手か

恋愛において尊敬の気持ちは、関係を長く続けるうえで欠かせない要素です。相手の考え方や仕事への姿勢、人としての在り方に敬意を持てるかどうかは、信頼関係にも直結します。尊敬できる相手であれば、自然と大切にしたい気持ちが生まれ、関係もよりよいものになるでしょう。

価値観が合っているか

日常生活や将来の選択において、価値観の違いは大きな影響を与えます。金銭感覚や仕事観、人付き合いの考え方などが大きくズレていると、小さな違和感が積み重なり、やがて一緒にいることがストレスになる可能性もあるでしょう。すべてが同じである必要はありませんが、譲れない部分が共有できているかは重要なポイントです。

一緒にいて自然体でいられるか

気を遣いすぎたり、自分をよく見せようと無理を続けたりしている関係は、次第に疲れてしまうでしょう。長く一緒にいるためには、ありのままの自分でいられる心地よさが重要です。沈黙が気まずくない、素直に感情を出せる、といった関係は安心感のあるパートナーシップにつながります。

将来をイメージできるか

恋愛を続けていくなかで、この人とどんな未来を築けるかをイメージできるかは大切な判断基準です。一緒に暮らす姿や価値観のすり合わせが現実的に思い描けるかどうかで、関係の方向性は変わってきます。将来像が自然に浮かぶ相手は、長く寄り添える可能性が高いといえるでしょう。

良い人だけど好きになれない場合の対処法

「良い人なのに好きになれない」という状況に悩んだときは、少し視点を変えてみることが大切です。ここでは、モヤモヤと向き合うための対処法を紹介します。

相手のことを知る努力をする

表面的な印象や情報だけで判断していると、本来の魅力に気づけないことがあります。会話を重ねたり、価値観や考え方に触れたりするなかで、これまで見えなかった一面に惹かれることもあるはずです。恋愛感情は時間とともに育つこともあるので、少し踏み込んで相手を知ろうとする姿勢を持ってみましょう。

自分好みになるように育てる

相手に完璧を求めるのではなく、自分で心地よい形をつくっていくという考え方もあります。コミュニケーションを重ねるなかで好みや価値観を共有すれば、少しずつ理想に近づいていくかもしれません。ただし、一方的な押し付けにならないよう配慮が必要です。

理想にこだわりすぎない

理想が高すぎると、目の前の相手のよさを見逃してしまうことがあります。自分が望む、完璧な理想の恋人は存在しないものです。理想の枠を外すことで視野が広がり、相手のありのままの魅力が見つかるかもしれません。

デートの内容や環境を変えてみる

同じパターンのデートが続くと、関係に変化を感じにくくなります。あえて普段とは違う場所を選んだり、新しいことに挑戦したりすることで、新たな魅力が見えてくることもあるでしょう。環境を変えることで感情も動きやすくなり、相手の印象が大きく変わるかもしれません。

加点方式で相手を評価する

減点方式で相手を見ると、欠点ばかりが気になりやすくなるものです。一方で、よいところに目を向けて評価する加点方式に切り替えると、相手の新たな一面が見えてくることもあります。小さな長所にも意識を向けることで、自然とポジティブな感情が生まれるかもしれません。

一度距離を置いてみる

相手と少し距離を置くことで、自分の本当の気持ちが見えてくる場合もあります。離れてみて寂しさを感じるのか、それとも気持ちが軽くなるのかによって、答えが明確になるでしょう。冷静に自分の感情を見つめ直す時間を持つことも有効な方法です。

期限を決めて関係を続ける

気持ちがはっきりしないまま関係を続けると、時間だけが過ぎてしまうこともあります。期限を決めて真剣に相手と向き合うことで、ダラダラとした関係を防ぎ、続けるか離れるかの判断もしやすくなるでしょう。

迷ったときは“自分の本音”を大切にしよう!

「ドキドキしないから」という理由だけで関係を終わらせてしまうとステキな人を逃してしまうこともあります。しかしその一方で、気持ちに蓋をしてしまうと後悔につながることもあるでしょう。大切なのは周囲の評価や条件ではなく、自分がどう感じているかという本音です。迷ったときは、納得のいく選択ができるよう自分の気持ちに正直に向き合ってみてください。