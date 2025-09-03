「毎日連絡を取るし2人でお出かけもするけど、付き合おうとは言われてない…」。そんな曖昧な関係に悩む女性は多くいるでしょう。そこで本記事では、曖昧な関係の裏にある男性の本音を解き明かしながら、本音の引き出し方や関係を進展させる方法について紹介します。

曖昧な関係でいるときの男性の本音

曖昧な関係でいるとき、男性は心の中で何を思っているのでしょうか? 男性側の本音として考えられるものをまずは解説していきます。

今の関係性が楽で続けたいと思っている

関係性は曖昧だとしても、その曖昧な状態が心地よく「今のままで十分」と感じている場合があります。恋人としての責任や義務を負わずに気軽に会える関係は、精神的にも経済的にも負担が少なく楽でいられるものです。この状態だからこそ自分を飾らずに等身大でいられると感じている男性もいるでしょう。

他にも気になる女性がいてキープしたい

残念ながら、他に気になる女性がいる場合「キープ」というポジションにされている可能性があります。あなたに対して特別な感情を抱いているけれど、同じくらい特別な感情があり関係を深めたいと思っている女性がいるケースです。キープという言葉は褒められたものではありませんが、「決めきれない」「疎遠になりたくない」という本音を秘めています。

失敗したくないので行動を起こせない

真剣に考えているからこそ、「傷つきたくない」「振られるのが怖い」と感じ行動を起こせずにいる男性もいます。過去に恋愛で傷ついた経験がある人ほど、慎重になる傾向があるでしょう。もどかしく思うかもしれませんが、焦って下手に動くと失敗する恐れがあるので慎重に行動することが大切です。

結婚を望んでいないので進展させる気がない

男性の中には結婚する気がまったくない、自由でいたいと考えている人もいます。恋人関係に発展させるつもりはないものの恋愛の楽しさは味わいたい、という思いで連絡をとっているケースです。交際の延長線上には結婚があると考えているので、その路線に乗らないようにしているのでしょう。

恋人を持つ余裕がない

人生において恋愛の優先度が高くない男性もいます。そういった男性は仕事が忙しく精神的にも肉体的にも余裕がないとき、恋人を作ることや恋愛に対して考える余力がありません。また、転職や将来の不安など人生の節目に直面しているときも、恋愛を後回しにする場合があります。

自分の気持ちもはっきりしていない

曖昧な態度をとる男性の中には、自分自身の気持ちが整理できていない人もいます。あなたに対して好意を持っているのは確かだけれど、それが恋愛なのか、ただの居心地のよさなのか自分でもわからない。そんな中途半端な心理状態が曖昧な態度として表れることがあるのです。気持ちが固まるまで時間をかけたいという思いもあるため、はっきりした答えを求めても、煮え切らない反応が返ってくるかもしれません。

そもそも恋愛感情がない

耳を塞ぎたくなるかもしれませんが、そもそも恋愛感情を持っていないというケースも考えられます。つまり、彼にとってあなたは恋人候補ではなく、ただ一緒にいると楽な存在、寂しさを埋めてくれる存在でしかないということです。曖昧な関係が長く続いているからといって、必ずしも恋愛感情が育っているとは限りません。

曖昧な関係でいるときの男性の本音を確認する方法

曖昧な関係でいるときの男性の本音にもいくつかのパターンがあることがわかりました。次に、男性の隠された本音を引き出すための方法について紹介します。

自分の本音を相手に打ち明ける

少し勇気が必要ですが効果的な方法のひとつは、まず自分の本音を相手に伝えることです。相手の気持ちを確かめるために自分がこの関係をどう感じているのか、今後どうしたいのかを明確な言葉にすることで相手の本音を引き出す第一歩になります。

「わたしはあなたと真剣に向き合いたいと思っている」「今のままの関係だと不安が募る」といった率直な思いを伝えることで、相手も本音を返しやすくなるものです。怖いかもしれませんが、自分の思いを伝えることで相手がどれだけあなたに対して向き合う気があるのかわかるでしょう。

態度を一変させてみる

言葉で伝えるのが難しいと感じる場合は、自分の態度をガラリと変えてみるという方法もあります。これまで相手に合わせていた予定を断ったり、会話の調子を変えてみたりすることで、相手に対する思いに変化があったように思わせるのです。

曖昧な関係を続けている男性は、「自分のそばにいるのが当たり前」と思っていることが多いため、接する態度が変わると一転して不安を感じることがあります。その不安が本音を引き出すきっかけになることもあるでしょう。

しばらく距離を置いて反応をみる

曖昧な関係に疲れたときは、一度思い切って距離を置いてみるという選択肢もあります。物理的にも精神的にも離れることで、あなたがいない状態での相手の行動を冷静に観察できるでしょう。

距離を置いたときに相手があなたを追いかけてくるか、それともそのまま連絡が途絶えるか。その反応こそが、相手の本音を知る手がかりとなります。距離を置くことではじめて、相手も「本当に失いたくない相手だった」と気づいたり、逆に「このまま自然消滅しても構わない」と感じたりするのです。

本音を問いただす

曖昧な関係を続けていると、いずれ我慢の限界が来ます。そう感じたときは本音を問いただすことも必要です。「私たちってどういう関係?」「私のこと、どう思ってるの?」といったストレートな質問で構いません。

男性の中には、鈍感というよりも「聞かれない限り話さない」「言葉にすることに慣れていない」だけという人もいます。はっきり聞いてみることで、本心を話しはじめる人もいるでしょう。

曖昧な関係から進展させる方法

最後に、曖昧な関係から抜け出して恋人関係へと進展させるために必要なことを紹介します。本音を引き出すための方法を実践するのが難しかったり、実践しても変わらなかったりする場合に試してみてください。

まずは自分の気持ちを確認する

曖昧な関係を進展させるために最初にやるべきことは、まず自分の気持ちとしっかり向き合うことです。相手に対する気持ちが「本当に恋人になりたいというものなのか」「ただの寂しさや依存心ではないか」自問自答してみましょう。

また、はっきりしない状態を受け入れ続けることで、自分の心に負担がかかっていないか、相手の言動に一喜一憂して自分らしさを見失っていないか。こうした自分の内面を確認することで、相手に求めるものがはっきりします。

将来について話をしてみる

自分の気持ちが整理できたら、次は相手との会話の中で将来について自然に言及してみましょう。あからさまに「私たちの関係って何?」と迫るのではなく「将来、どんな暮らしが理想?」「仕事が落ち着いたらどんなことしたい?」といった軽いトーンの質問を交えることで、相手の考え方や本音を引き出せるのです。

こうした質問を投げかけることは相手の恋愛観や人生設計を知るきっかけになるだけでなく、「あなたと将来について話せる関係でいたい」という気持ちを伝える方法でもあります。相手が将来についてぼんやりとしか考えていない場合でも、自分の夢や理想を話すことで、相手が無意識のうちにあなたを恋人候補として意識しはじめることもあるのです。

恋人として意識をさせる

曖昧な関係を抜け出して恋人関係に進展させるためには、あなたを特別に感じさせることが必要です。これまで友達のような距離感で接していたなら、そこに少しの変化を加えるだけで、相手の意識が変わる可能性があります。

ふとした瞬間に真剣なまなざしで話を聞いたり、普段とは違う服装や仕草で新鮮な一面を見せたりすることで、相手の中に「ドキッ」とする感情が芽生えるかもしれません。ふたりだけの時間を意識的に増やし「この人と一緒にいると安心できる」と思わせることも効果的です。

他の男性の存在をちらつかせる

相手に「このままでは失ってしまうかもしれない」と危機感を与えることも、関係を進展させるひとつのきっかけになります。その手段として有効なのが、あえて他の男性の存在をちらつかせることです。

「最近よく相談に乗ってくれる男友達がいる」「大学時代好きだった先輩に偶然再会して食事に誘われた」といったさりげない一言を会話の中に織り交ぜると、相手は「あなたをほかの人に取られるかもしれない」と意識しはじめます。人は、自分のものだと安心している間は本気になれないものです。少しだけ不安を与えることで、行動の変化を引き出すことができるかもしれません。

自分の気持ちを大切にして幸せになれる道を選ぼう!

曖昧な関係を続ける男性にはさまざまな本音がありますが、あなた自身がこの関係に満足しているのかという視点も忘れてはいけません。相手の気持ちばかりを優先してしまうと、あなた自身の幸せが置き去りになってしまいます。ぜひ自分の気持ちを大切にして、あなたが幸せになれる道を選びましょう。