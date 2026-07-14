広島、序盤3点リードで中盤へ

1回裏に広島が3点を先制し、リードを広げる展開。DeNAは無得点で、3回を終え広島が3-0と優位に進めている。広島はファビアンの本塁打と大盛の打点で得点した。

【スタメン】

広島: 1(右)名原 2(二)菊池 3(左)ファビアン 4(三)坂倉 5(遊)小園 6(一)佐藤啓 7(中)大盛 8(捕)持丸 9(投)岡本

ＤｅＮＡ: 1(左)勝又 2(二)牧 3(一)佐野 4(右)エンカーナシオン 5(三)宮﨑 6(捕)松尾 7(中)梶原 8(遊)石上 9(投)石田裕

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