広島、序盤3点リードで中盤へ

1回裏に広島が3点を先制し、リードを広げる展開。DeNAは無得点で、3回を終え広島が3-0と優位に進めている。広島はファビアンの本塁打と大盛の打点で得点した。

【スタメン】

広島: 1(右)名原 2(二)菊池 3(左)ファビアン 4(三)坂倉 5(遊)小園 6(一)佐藤啓 7(中)大盛 8(捕)持丸 9(投)岡本

ＤｅＮＡ: 1(左)勝又 2(二)牧 3(一)佐野 4(右)エンカーナシオン 5(三)宮﨑 6(捕)松尾 7(中)梶原 8(遊)石上 9(投)石田裕

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 79 43 35 1 .551 -
2 巨人 80 42 36 2 .538 1
3 ヤクルト 80 40 39 1 .506 3
4 DeNA 81 33 45 3 .423 10
5 広島 78 31 43 4 .419 10
6 中日 82 32 49 1 .395 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 81 49 31 1 .612 -
2 西武 85 47 35 3 .573 3
3 日本ハム 86 48 38 0 .558 4
4 オリックス 82 42 38 2 .525 7
5 ロッテ 79 38 38 3 .500 9
6 楽天 81 31 49 1 .388 18