ヤクルト、セデーニョ・赤羽の活躍で3点リード
6回裏、ヤクルト打線が爆発。L・セデーニョの2打点適時打と赤羽 由紘のタイムリーで一挙3点を奪い、巨人に対し3点リードで6回を終えた。
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|79
|43
|35
|1
|.551
|-
|2
|巨人
|80
|42
|36
|2
|.538
|1
|3
|ヤクルト
|80
|40
|39
|1
|.506
|3
|4
|DeNA
|81
|33
|45
|3
|.423
|10
|5
|広島
|78
|31
|43
|4
|.419
|10
|6
|中日
|82
|32
|49
|1
|.395
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|81
|49
|31
|1
|.612
|-
|2
|西武
|85
|47
|35
|3
|.573
|3
|3
|日本ハム
|86
|48
|38
|0
|.558
|4
|4
|オリックス
|82
|42
|38
|2
|.525
|7
|5
|ロッテ
|79
|38
|38
|3
|.500
|9
|6
|楽天
|81
|31
|49
|1
|.388
|18