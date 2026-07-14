メルカリは7月14日、プロが品質を保証するリユースサービス「m department(エムデパートメント)」の提供を開始した。

m department

エムデパートメントは、メルカリアプリとは独立した新たなECサイト。厳正な審査を通過した専門事業者のみが出店でき、サービス開始時点で88社が参画している。取り扱う商品はすべて検査・修理・クリーニング・真贋鑑定などを経た「整備済み製品(リファービッシュ品)」および「真贋鑑定済みブランド品」。専門事業者による品質保証や充実した保証・返品体制のもと、高品質な商品を購入しやすい価格で提供することを特長としている。

m department 3つの特徴

物価高を背景に、スマホブランド品のリユース需要拡大

月間約2,300万人が利用するメルカリをはじめ、国内のリユース市場は15年連続で拡大し、2024年には3兆2,628億円に達した。なかでも市場の成長を牽引しているのが、「携帯・スマートフォン(成長率:前年比22.4%増)」と、「ブランド品(成長率:同15.7%増)」である。

こうした成長の背景にあるのが、昨今の「物価高」だ。スマートフォンの平均販売価格は2026年に前年比6.9%の上昇が予測されているほか、ブランド品も同様に価格上昇の傾向が続いており、近年はハイブランド各社による価格改定の動きが相次いで見られる。

同社の調査でも、約5人に1人が「物価高をきっかけにリユース品の検討が増えた」と回答しており)、新品価格の高騰を背景に、高額品におけるリユース需要が急拡大している。

高額リユース品の購入に約7割が不安

一方で、高額リユース品の購入にあたっては「品質への不安」があることが分かっている。同調査では、「高額ブランドのファッションアイテム」や「スマートフォン・PC・タブレット」のリユース品購入について、約7割が「不安を感じる」と回答した。

最大の不安要因は、「高額ブランドのファッションアイテム」では「偽物・コピー品の懸念」(73.3%)、「スマートフォン・PC・タブレット」では「動作不良・故障のリスク(バッテリー劣化など)」(73.3%)となってる。いずれも真贋や内部の劣化といった自分では判断しきれない「品質への不安」が、高額リユース品の購入をためらう大きな障壁となっていることがうかがえる。

高額リユース品の購入を阻む不安要因

「プロが品質を保証するリユース品」が世界で台頭

こうした品質不安を解消する動きとして、「プロが品質を保証するリユース品」が、新品・中古に続く"第3の市場"として世界的に台頭している。その代表例として、世界の整備済みスマートフォン市場は2033年に約994億米ドルへ拡大すると予測されているほか、ファッション業界でもメーカーや専門事業者が、検品・メンテナンス・鑑定などを行い、品質を保証したうえで再販売するサービスがグローバルで広がっている。

同社の調査でも、高額リユース品購入時に8割以上が「品質保証」を重視すると回答しており、プロによる品質保証が新たな需要を喚起し、市場拡大の大きな鍵となることが示唆される。

新サービス「エムデパートメント」の特徴

同社は、このような市場の潜在需要に応え、新品・中古に続く"第3の市場"を確立する新サービスとして、エムデパートメントの提供を開始した。

エムデパートメント

特長1. すべての商品に「プロの品質保証」

専門事業者が検査・修理・クリーニング・真贋鑑定などを行い、品質基準を満たした商品のみを取り扱う。整備済み製品(スマートフォン、タブレット、ノートPC、カメラ・レンズ)では動作確認・バッテリー保証・クリーニング・データ消去等を、ブランド品(バッグ、アクセサリー、財布・小物、腕時計、衣類、シューズ)では各ショップの鑑定士による真贋鑑定を実施し、品質を担保している。

特長2. 充実した保証・返品体制で「購入後も安心」

整備済み製品には発送後180日間の動作保証が付帯。万が一、正常に動作しなくなった場合は修理または交換で対応する。また、返品体制も充実しており、整備済み製品は発送後7〜30日以内、真贋鑑定済みブランド品は発送後10日以内の返品を受け付けている。

特長3. 高品質な商品をおトクな価格で

プロによる品質保証が付いた高品質なアイテムを、新品よりも手頃な価格でおトクに購入することができる。また、買い物には、メルカリで不要品を売って得た売上金を活用することができるのも特長だ。

サービス開始記念キャンペーン

サービス開始記念キャンペーン

サービス開始を記念し、エムデパートメントで使える、welcomeクーポン(対象商品の購入代金30%OFF(割引上限10,000円/条件あり))プレゼントキャンペーンを実施する。キャンペーン期間は7月14日～9月30日23:59まで。