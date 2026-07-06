メルカリは7月6日、取引データで見る「日傘男子」の最新事情を公開した。

「メンズ日傘」の購入者数は例年7月がピーク

メルカリにおける「メンズ日傘(晴雨兼用含む)」の取引は、例年7月にピークを迎える。2025年7月の購入者数は、前年同月比61%増と大きく伸長しており、同月のレディースの伸び率(7%増)と比較しても、メンズ日傘の需要の高さが伺える。また、直近2026年の推移を見ると、本格的な夏を迎える前の4月・5月時点ですでに前年同月比18%・16%増と昨年を上回る勢いで購入者数が増えている。毎年の猛暑がつづくなか、男性の日傘需要は年々高まり、より早い時期から対策を行う「購買の早期化」が進んでいると考えられる。

「メンズ日傘」の購入が最も多い年代は「40代」

2026年1月から5月における「メンズ日傘」の購入者を年代別に見ると、最も購入者が多い年代は「40代」となった。次いで、「50代」「30代」と続く。前年同期比でみると、割合を増加させているのは「40代」で、ミドル層のビジネスマンを中心に、日焼けや熱中症対策としての実用的な利用が浸透していることが考えられる。

「メンズ日傘」人気ブランドランキングTOP3

「メンズ日傘」の人気ブランドランキングTOP3を調べたところ、1位は「mont-bell」、2位は「Wpc.」、3位は「Coleman」となった。アウトドアブランドや、UVカット・軽量などの機能性に優れたブランドが支持されている。また、メンズ日傘取引の「約95%」が折りたたみ傘に集中しており、男性の日傘選びにおいては、「いかに涼しく、バッグに入れて持ち歩けるか」という実用性・スペックが重視される傾向にあるようだ。

「日傘 子ども」検索者数は2年で約5.4倍

メルカリでの「日傘 子ども」の検索者数は、2023年7月と2025年7月を比べると、2年で約5.4倍に急拡大した。また、最新値である2026年5月の検索者数は、前年同月比2.5倍で推移しており、継続的に需要が高まっているといえそうだ。昨今では熱中症対策として小学生に日傘を配付している自治体もあるなど、今後子どもが日傘をさすことが一般化し、需要もさらに拡大していく可能性がある。