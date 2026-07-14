大王製紙が展開する「エリエール」は7月13日から、生理用ショーツ型ナプキン「エリスショーツ」をサンプリングする「エリスショーツ 受験応援キャンペーン」を実施している。

エリスショーツ 受験応援キャンペーン

12時間交換不要の吸収力

エリスショーツは、2023年9月に誕生した「エリス」初の生理用ショーツ型ナプキン。同社の夜用ナプキンと比較して吸収量3枚分、12時間交換不要の吸収力と、スタイリッシュなブラックカラーが特長。ユーザーからは「安心感がある」「黒でかっこいい」など、機能面や見た目が好評を得ている。ショーツがブラックカラーであることと、吸収体の厚さわずか2.9mmの"超うす型設計"により、下着らしい見た目とはき心地で日中にも使いやすい仕様にしている。量が多い日のドバっと経血もしっかり吸収するため、長時間の試験中も安心して着用できる。

エリスショーツで受験生をサポート

受験と生理が重なることに不安を感じる人が多くいることを受け、昨年、エリスショーツを受験シーズンに使うことで経血のモレやナプキンのズレを気にせず、安心して試験に挑んでほしいという想いから同キャンペーンを実施した。受験を控えた高校3年生と、受験生の子どもを持つ母親に向けて、同商品のサンプリングを行ったところ、「受験当日と生理が重なっても安心して受けられた」「モレを気にすることなく(受験に)取り組めた」など前向きな声が寄せられたという。さらには、配布先の高等学校の教員からも「受験時の生理への不安をサポートしてくれて嬉しい」「来年度も継続してほしい」といった好評の声が寄せられた。

こうした反響を受け、今年も継続して受験生をサポートするため、同キャンペーンを実施する。

サンプリング商品

全国の高校3年生と受験生の母親にサンプリング

全国の高校3年生(女子生徒)を対象に、エリスショーツ 受験応援デザイン(1個入)を50,000個配布する。2026年9月下旬から順次発送する。

また、受験生の子どもを持つ母親3,000名にも、同商品(1個入)×2パックを計6,000個配布する。応募は2026年7月13日から9月7日まで、特設応募ページで受け付ける。2026年9月下旬から順次発送となる。

なお、サンプリング商品は数に限りがあるため、応募数によっては抽選となる場合がある。