日本野球機構（NPB）は13日、『マイナビオールスターゲーム2026』の監督選抜を含めた出場選手を発表した。

『マイナビオールスターゲーム2026』と題して開催される今年の球宴は、第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦は7月29日（水）に富山で開催予定。

これでファン投票・選手間投票・監督選抜のメンバーが出揃ったが、この後には“最後の男”を決める「プラスワン投票」が控えている。ここまで名前が挙がらなかった選手たちにとってのラストチャンス。滑り込みで出場を決めるのはどの選手か、投票は7月14日（火） ～ 7月20日（月）の期間で実施される。

◆ 『マイナビオールスターゲーム2026』パ・リーグ出場選手

◎はファン投票選抜、☆は選手間投票選抜

＜監督＞

小久保裕紀（ソフトバンク）

＜コーチ＞

新庄剛志（日本ハム）

岸田 護（オリックス）

＜投手＞

◎☆伊藤大海（日本ハム）

◎鈴木昭汰（ロッテ）

◎マチャド（オリックス）

大津亮介（ソフトバンク）

オスナ（ソフトバンク）

北山亘基（日本ハム）

エスピノーザ（オリックス）

椋木 蓮（オリックス）

藤平尚真（楽天）

高橋光成（西武）

岩城颯空（西武）

平良海馬（西武）

横山陸人（ロッテ）

＜捕手＞

◎田宮裕涼（日本ハム）

☆若月健矢（オリックス）

＜内野手＞

◎清宮幸太郎（日本ハム）

◎小川龍成（ロッテ）

◎☆栗原陵矢（ソフトバンク）

◎水野達稀（日本ハム）

☆ネビン（西武）

☆滝澤夏央（西武）

☆村林一輝（楽天）

＜外野手＞

◎☆万波中正（日本ハム）

◎西川史礁（ロッテ）

◎☆周東佑京（ソフトバンク）

☆近藤健介（ソフトバンク）

西川龍馬（オリックス）

辰己涼介（楽天）

＜指名打者＞

◎☆レイエス（日本ハム）