Chilli Beans.、3rdアルバムと全国・アジアツアー開催を発表

3人組バンド・Chilli Beans.が、7月12日（日）に渋谷duo MUSIC EXCHANGEにてファンクラブ限定ライブ「Club Beans. Fanclub Live "summer night"」を開催した。ライブとトークの二部構成で行われた本公演は、ファンクラブ会員だけが体験できるプレミアムな内容となった。

【画像】Chilli Beans.、ファンクラブ限定ライブ（全6枚）

トークパートでは、ファンクラブ限定ラジオコンテンツ「Chilli Beans. secret base」の公開収録を実施。客席との掛け合いを交えながら、メンバー自身もリラックスした雰囲気で収録を楽しみ、普段は見ることのできない素顔あふれる時間となった。

そしてトークパートでは、2026年秋以降の活動についてメンバーからサプライズ発表が行われた。2023年12月発売の前作以来、約3年ぶりとなる3rd Full Album『HONESTY』を今秋リリースすることを発表。さらに、本作を携えて開催される全国・海外公演を含むツアータイトルが「Chilli Beans. Tour 2026-2027 ”HONESTY”」に決定したことも明かされ、突然の発表に会場は大きな歓声に包まれた。アルバムタイトル、そしてツアータイトルにも掲げられた「HONESTY」に込めた現在のChilli Beans.の想いや制作への姿勢についてメンバーそれぞれが語り、ファンは真剣な表情で耳を傾けていた。

ライブパートでは、事前に募集したリクエスト楽曲をもとに構成されたセットリストで、近年のライブでは披露される機会の少なかった初期楽曲「Digital Persona」「It's ME」などを演奏。会場は、この日ならではのレアな選曲に大きな歓声と熱気に包まれた。アンコールでは、ライブの定番曲「シェキララ」を演奏、会場は笑顔と大合唱に包まれ、メンバーとファンの距離の近さを象徴するような温かな空間のまま幕を閉じた。

Club Beans. Fanclub Live "summer night"

2026.7.12（日）duo MUSIC EXCHANGE

セットリスト

1. pineapple!

2. L.I.B

3. Its ME

4. blue berry

5. See C Love

6. rose feat. Vaundy

7. border line

8. pain

9. Digital Persona

10. you n me

＜ライブ情報＞

Chilli Beans. Tour 2026-2027 ”HONESTY”

イープラス：https://eplus.jp/chillibeans

ローソンチケット：https://l-tike.com/chilli-beans/

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/chilli-beans/

Chilli Beans. Tour 2026-2027」Tickets for International Visitors

https://eplus.tickets/chillibeans/