ソフトバンク、楽天を3点リード

ソフトバンクが1回裏に1点、3回裏に2点を追加し、楽天をリード。栗原陵矢は1本塁打3打点と活躍。楽天は中島大輔が3安打と奮闘するも、反撃の糸口をつかめず3点差で6回を終えた。

【スタメン】

ソフトバンク: 1(右)正木　智也 2(二)牧原　大成 3(左)近藤　健介 4(三)栗原　陵矢 5(指)柳田　悠岐 6(一)廣瀨　隆太 7(中)周東　佑京 8(遊)庄子　雄大 9(捕)海野　隆司 10(投)松本　晴

楽天: 1(右)中島　大輔 2(一)黒川　史陽 3(中)辰己　涼介 4(左)Ｃ・マッカスカー 5(二)村林　一輝 6(指)浅村　栄斗 7(三)平良　竜哉 8(捕)太田　光 9(遊)ワォーターズ 10(投)古謝　樹

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 78 42 35 1 .545 -
2 巨人 79 41 36 2 .532 1
3 ヤクルト 79 40 38 1 .513 2
4 DeNA 80 33 44 3 .429 9
5 広島 77 30 43 4 .411 10
6 中日 81 32 48 1 .400 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 80 48 31 1 .608 -
2 西武 84 46 35 3 .568 3
3 日本ハム 85 48 37 0 .565 3
4 オリックス 81 41 38 2 .519 7
5 ロッテ 78 38 37 3 .507 8
6 楽天 80 31 48 1 .392 17