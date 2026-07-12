ソフトバンク、楽天を3点リード
ソフトバンクが1回裏に1点、3回裏に2点を追加し、楽天をリード。栗原陵矢は1本塁打3打点と活躍。楽天は中島大輔が3安打と奮闘するも、反撃の糸口をつかめず3点差で6回を終えた。
【スタメン】
ソフトバンク: 1(右)正木 智也 2(二)牧原 大成 3(左)近藤 健介 4(三)栗原 陵矢 5(指)柳田 悠岐 6(一)廣瀨 隆太 7(中)周東 佑京 8(遊)庄子 雄大 9(捕)海野 隆司 10(投)松本 晴
楽天: 1(右)中島 大輔 2(一)黒川 史陽 3(中)辰己 涼介 4(左)Ｃ・マッカスカー 5(二)村林 一輝 6(指)浅村 栄斗 7(三)平良 竜哉 8(捕)太田 光 9(遊)ワォーターズ 10(投)古謝 樹
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「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|78
|42
|35
|1
|.545
|-
|2
|巨人
|79
|41
|36
|2
|.532
|1
|3
|ヤクルト
|79
|40
|38
|1
|.513
|2
|4
|DeNA
|80
|33
|44
|3
|.429
|9
|5
|広島
|77
|30
|43
|4
|.411
|10
|6
|中日
|81
|32
|48
|1
|.400
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|80
|48
|31
|1
|.608
|-
|2
|西武
|84
|46
|35
|3
|.568
|3
|3
|日本ハム
|85
|48
|37
|0
|.565
|3
|4
|オリックス
|81
|41
|38
|2
|.519
|7
|5
|ロッテ
|78
|38
|37
|3
|.507
|8
|6
|楽天
|80
|31
|48
|1
|.392
|17