阪神 vs ヤクルトの試合開始前情報
- 対戦カード：阪神 vs ヤクルト
- 開催球場：阪神甲子園球場
- 過去の対戦成績：過去5試合: ヤクルト3勝-阪神2勝（7/11 ヤクルト1-2阪神 (阪神)、7/10 ヤクルト2-1阪神 (ヤクルト)、6/23 ヤクルト4-3阪神 (ヤクルト)、5/13 阪神2-4ヤクルト (ヤクルト)、5/12 阪神10-0ヤクルト (阪神)）
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「阪神タイガース」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|78
|42
|35
|1
|.545
|-
|2
|巨人
|79
|41
|36
|2
|.532
|1
|3
|ヤクルト
|79
|40
|38
|1
|.513
|2
|4
|DeNA
|80
|33
|44
|3
|.429
|9
|5
|広島
|77
|30
|43
|4
|.411
|10
|6
|中日
|81
|32
|48
|1
|.400
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|80
|48
|31
|1
|.608
|-
|2
|西武
|84
|46
|35
|3
|.568
|3
|3
|日本ハム
|85
|48
|37
|0
|.565
|3
|4
|オリックス
|81
|41
|38
|2
|.519
|7
|5
|ロッテ
|78
|38
|37
|3
|.507
|8
|6
|楽天
|80
|31
|48
|1
|.392
|17