広島が4点差で中日に勝利
先発投手：広島は床田寛樹が6回1失点の好投（2安打4奪三振）、中日の金丸夢斗は5回2/3回3失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：中日が1点を追加 6回表：広島が3点を追加 9回表：広島が2点を追加 注目選手：中日の村松開人が1本塁打の活躍、広島のS.ファビアンが1本塁打、3打点の活躍、広島の秋山翔吾が2打点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|78
|42
|35
|1
|.545
|-
|2
|巨人
|79
|41
|36
|2
|.532
|1
|3
|ヤクルト
|79
|40
|38
|1
|.513
|2
|4
|DeNA
|80
|33
|44
|3
|.429
|9
|5
|広島
|77
|30
|43
|4
|.411
|10
|6
|中日
|81
|32
|48
|1
|.400
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|80
|48
|31
|1
|.608
|-
|2
|西武
|84
|46
|35
|3
|.568
|3
|3
|日本ハム
|85
|48
|37
|0
|.565
|3
|4
|オリックス
|81
|41
|38
|2
|.519
|7
|5
|ロッテ
|78
|38
|37
|3
|.507
|8
|6
|楽天
|80
|31
|48
|1
|.392
|17