ソフトバンク、序盤で3点リード

ソフトバンクが1回裏に1点、3回裏に2点を追加し、楽天を3点リードで突き放した。栗原は3回までに1本塁打、3打点を記録し、チームの序盤の優位を築いた。試合はこのまま中盤へ突入する。

【スタメン】

ソフトバンク: 1(右)正木 2(二)牧原大 3(左)近藤 4(三)栗原 5(指)柳田 6(一)廣瀨隆 7(中)周東 8(遊)庄子 9(捕)海野 10(投)松本晴

楽天: 1(右)中島 2(一)黒川 3(中)辰己 4(左)マッカスカー 5(二)村林 6(指)浅村 7(三)平良 8(捕)太田 9(遊)ワォーターズ 10(投)古謝

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 78 42 35 1 .545 -
2 巨人 79 41 36 2 .532 1
3 ヤクルト 79 40 38 1 .513 2
4 DeNA 80 33 44 3 .429 9
5 広島 77 30 43 4 .411 10
6 中日 81 32 48 1 .400 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 80 48 31 1 .608 -
2 西武 84 46 35 3 .568 3
3 日本ハム 85 48 37 0 .565 3
4 オリックス 81 41 38 2 .519 7
5 ロッテ 78 38 37 3 .507 8
6 楽天 80 31 48 1 .392 17