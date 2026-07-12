広島、S・ファビアン3打点活躍で3-1リード

1回裏に中日・村松のソロHRで先制を許したが、6回表にS・ファビアンの3ランHRで逆転。投打が噛み合い、広島が2点リードで後半へ向かう。

【スタメン】

中日: 1(中)岡林　勇希 2(左)細川　成也 3(遊)村松　開人 4(一)Ｍ・サノー 5(三)石川　昂弥 6(右)Ｊ・ボスラー 7(捕)石伊　雄太 8(二)田中　幹也 9(投)金丸　夢斗

広島: 1(中)名原　典彦 2(二)菊池　涼介 3(左)Ｓ・ファビアン 4(三)坂倉　将吾 5(遊)小園　海斗 6(一)Ｅ・モンテロ 7(右)佐々木　泰 8(捕)持丸　泰輝 9(投)床田　寛樹

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 78 42 35 1 .545 -
2 巨人 79 41 36 2 .532 1
3 ヤクルト 79 40 38 1 .513 2
4 DeNA 80 33 44 3 .429 9
5 広島 77 30 43 4 .411 10
6 中日 81 32 48 1 .400 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 80 48 31 1 .608 -
2 西武 84 46 35 3 .568 3
3 日本ハム 85 48 37 0 .565 3
4 オリックス 81 41 38 2 .519 7
5 ロッテ 78 38 37 3 .507 8
6 楽天 80 31 48 1 .392 17