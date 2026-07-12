広島、S・ファビアン3打点活躍で3-1リード
1回裏に中日・村松のソロHRで先制を許したが、6回表にS・ファビアンの3ランHRで逆転。投打が噛み合い、広島が2点リードで後半へ向かう。
【スタメン】
中日: 1(中)岡林 勇希 2(左)細川 成也 3(遊)村松 開人 4(一)Ｍ・サノー 5(三)石川 昂弥 6(右)Ｊ・ボスラー 7(捕)石伊 雄太 8(二)田中 幹也 9(投)金丸 夢斗
広島: 1(中)名原 典彦 2(二)菊池 涼介 3(左)Ｓ・ファビアン 4(三)坂倉 将吾 5(遊)小園 海斗 6(一)Ｅ・モンテロ 7(右)佐々木 泰 8(捕)持丸 泰輝 9(投)床田 寛樹
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「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|78
|42
|35
|1
|.545
|-
|2
|巨人
|79
|41
|36
|2
|.532
|1
|3
|ヤクルト
|79
|40
|38
|1
|.513
|2
|4
|DeNA
|80
|33
|44
|3
|.429
|9
|5
|広島
|77
|30
|43
|4
|.411
|10
|6
|中日
|81
|32
|48
|1
|.400
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|80
|48
|31
|1
|.608
|-
|2
|西武
|84
|46
|35
|3
|.568
|3
|3
|日本ハム
|85
|48
|37
|0
|.565
|3
|4
|オリックス
|81
|41
|38
|2
|.519
|7
|5
|ロッテ
|78
|38
|37
|3
|.507
|8
|6
|楽天
|80
|31
|48
|1
|.392
|17