◆高配当株は「今」だけでなく「これから」にも注目したい

高配当株というと、現在の配当利回りばかりに目が向きがちです。しかし、長期投資を考えるのであれば、配当金が毎年どのように変化しているのかも確認しておきたいポイントです。

企業の利益が伸びれば、株主へ還元する配当金も増える可能性があります。そのため、長年にわたって増配を続けている企業は、安定した利益を積み上げながら株主還元にも積極的であることが多く、高配当株投資では人気があります。

もちろん、過去に増配を続けてきたからといって、今後も必ず増配が続くとは限りません。景気の変化や業績悪化によって、配当方針が見直されることもあります。

それでも、長期にわたって株主還元を重視してきた企業は、経営陣の姿勢を判断する1つの材料になります。配当利回りだけでなく、「増配の実績」という視点を加えることで、高配当株選びの幅も広がるでしょう。今回は、9月に配当権利を迎える銘柄を3つ紹介します。

◆テイ・エス テック＜7313＞

テイ・エス テック＜7313＞はホンダ系の自動車部品メーカーで、自動車用シートを主力製品としています。国内だけでなく海外にも生産拠点を持ち、世界各国の自動車メーカーへ製品を供給しています。

自動車市場の動向は業績に影響を与えますが、長年にわたって安定した利益を積み重ね、株主還元にも積極的に取り組んできました。連続増配への期待も高く、高配当株投資では注目される銘柄の1つです。

世界的な自動車需要や電動化の流れを取り込みながら事業を展開しており、配当だけでなく中長期的な成長にも期待が寄せられています。

◆芙蓉総合リース＜8424＞

芙蓉総合リース＜8424＞は、設備や機械などを企業へ貸し出す総合リース会社です。近年は不動産、再生可能エネルギー、医療・介護など事業領域を広げ、収益基盤の強化を進めています。

同社は株主還元を重視する企業としても知られ、長年にわたって増配を続けてきた実績があります。高配当株でありながら、配当金そのものが少しずつ増えている点は、長期保有を考える投資家にとって魅力です。

リース会社は一般にはあまり知られていないかもしれません。しかし、企業の設備投資を支える縁の下の力持ちのような存在です。知名度は高くなくても、着実に利益を積み重ね、株主還元を続けてきた企業として注目されています。

◆三菱HCキャピタル＜8593＞

三菱HCキャピタル＜8593＞は国内最大級の総合リース会社です。リース事業だけでなく、航空機や鉄道車両、環境エネルギー、不動産など幅広い分野へ事業を展開しています。

収益源が多様であることに加え、株主還元にも積極的な姿勢を続けています。連続増配への期待が高い企業として、高配当株投資では定番ともいえる存在です。

高い配当利回りだけではなく、「毎年少しずつ配当金が増えていく」という点は、長期投資ならではの魅力です。将来にわたって配当を積み上げていきたい人にとって、有力な候補となるでしょう。

※記載されている情報は、正確かつ信頼しうると判断した情報源から入手しておりますが、その正確性または完全性を保証したものではありません。予告なく変更される場合があります。また、資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、ご自身の責任でお願いします。

文：田代 昌之（金融文筆家）

新光証券（現みずほ証券）やシティバンクなどを経て金融情報会社に入社。アナリスト業務やコンプライアンス業務、グループの暗号資産交換業者や証券会社の取締役に従事し、2024年よりフリー。ラジオNIKKEIでパーソナリティを務めている。

文＝田代 昌之（金融文筆家）