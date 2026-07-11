長野久義 台湾での始球式で“マウンドより前”から投げた理由とは？「革靴で投げたら滑るのと…」

元プロ野球選手・長野久義と元日本テレビアナウンサーの佐藤義朗がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（毎週日曜 8:00～8:30）。長野久義がラジオパーソナリティに初挑戦！ 長野の「気になること、気になる人、気になるもの」にフォーカスを当て、長野自身もリスナーも「人生の学び」を探求。日本の伝統を学び継承していく素晴らしさを発見していきます！ 7月5日（日）の放送では、長野が台湾のプロ野球で始球式を務めた話題を取り上げました。

◆人生2回目の始球式

佐藤：6月13日に、台湾・台中でおこなわれた中信兄弟（ブラザーズ）対楽天モンキーズの一戦。その試合前のイベントで、長野さんが始球式を務められました。始球式は人生初ですか？

長野：2回目になります。

佐藤：1回目は？

長野：僕が（読売）ジャイアンツに入って1年目の夏くらいに、「ジャイアンツカップ」という中学生の全国大会があるんですけど、その開会式で投げました。

佐藤：1年目ということは……。

長野：2010年ですね。

佐藤：へぇ！ 台湾での始球式は、どういう経緯だったのですか？

長野：中信兄弟の球団の方からオファーをいただいて、始球式を務めることになりました。

佐藤：長野さんは、元々台湾とゆかりがあったり、台湾の球団とつながりがあったりしたのですか？

長野：いや、そんなことはないんですけど……ただ、阪神とオリックスで活躍された平野恵一さんには（昔から）すごくかわいがっていただいて。でも、そことはまたちょっと別（のルートからのオファー）だとは思うんですけど。

佐藤：平野さんは今、中信兄弟の監督をされていますよね。

長野：そうですね。

◆「距離感が難しいです」

佐藤：始球式の映像を観ると、長野さんはマウンドよりちょっと前から投げていましたが、あれは何か意味があったのですか？

長野：あれは、まず革靴だったんです。

佐藤：そうか、ばっちりスーツでしたよね。

長野：なので、革靴でマウンドから投げたら滑るのと、マウンドからだとちょっと遠いじゃないですか……届かないと恥ずかしいので、前から投げさせてもらったというのが本当のことですね（笑）。

佐藤：ハハハ（笑）。でも、よく「マウンドはピッチャーの聖域だ」と言うじゃないですか。だから、そこを踏んじゃいけないみたいな理由を聞いたりするんですけど、そういうわけでは……？

長野：まったくなかったです（笑）。でも、そう誰かが言っていたんですよね？

佐藤：（番組の）台本にもそう書いてあります（笑）。

長野：でも、僕は全然そういうつもりじゃなかったので。誰かが良いように言ってくれたんだと思います。

佐藤：なるほど（笑）。じゃあ、仮にバリバリに仕上げて、スニーカーで投げられるとしたらマウンドから？

長野：投げてみたいですね。

佐藤：ちなみに「ジャイアンツカップ」のときはマウンドからですか？

長野：はい。あのときは、本当に子どもたちがいっぱいいたのと、まだ試合が始まる様子ではなかったので、マウンドから思いっきり投げました。だけど、ちょっと高めに浮いてボール球でした。

佐藤：今回はどうでしたか？

長野：今回は、近いぶん「ワンバンだけは絶対にダメだ」と思って。そうしたら、やっぱり高めにいっちゃいました（笑）。

佐藤：距離感がやっぱり難しいんですね（笑）。

長野：難しいです。

＜番組概要＞

番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜

パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗

放送日時：毎週日曜 8:00～8:30

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/