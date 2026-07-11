ベルギー代表MFアクセル・ヴィツェとGKティボー・クルトワが、同国の次世代が担う未来への期待を語った。11日、国際サッカー連盟（FIFA）が選手のコメントを伝えている。

FIFAワールドカップ2026・準々決勝が10日に行われ、ベルギー代表はスペイン代表と対戦。30分に先制点を許したものの、41分にはシャルル・デ・ケテラーレが同点弾を記録。しかし、88分にミケル・メリーノに決勝点を決められ、1－2で敗戦を喫した。

今大会、4大会連続15回目のW杯出場を果たしたベルギー代表は、グループGで2分けスタートとなったものの最終節でニュージーランド代表に5－1で大勝し、グループステージを首位で通過。ラウンド32のセネガル代表戦、ラウンド16のアメリカ代表戦を突破したが、ベスト8で姿を消すことになった。

ベルギー代表はGKクルトワや、DFトーマス・ムニエ、MFヴィツェル、MFケヴィン・デ・ブライネ、FWロメル・ルカクといった、かつて世界ランキング1位にまで登り詰めた“黄金世代”のメンバーが今大会のメンバー入りを果たしたが、結果として主要大会での初タイトルとはならなかった。

ヴィツェルは準々決勝敗退を受けて、「少し慎重に大会に臨みすぎたかもしれない。でも、大会が進むうちにプレーレベルは高くなった」と分析。この経験が未来への糧になると信じており、「僕は心配していない。僕らには明るい未来がある」と次世代の選手の躍進に期待を寄せた。

守護神のクルトワも「多くの人から何度も黄金世代で勝てなかったと批判された」とコメント。「でも、僕らはベルギーなんだ。イングランドでもスペインでも、フランスでもないんだ。人口1200万人にも満たない小国なんだ。でも、大きな大会で素晴らしいものを見せている」と語り、母国への誇りを口にしている。

「サッカー界のビッグネームたちを見てほしい。全員が主要大会で優勝しているわけじゃない。僕らもずっとトライしてきたし、僕らは誇っていいと思う。その時が来れば、ベルギーは優勝できると信じている」

「僕らには素晴らしいアカデミーシステムがあり、それがうまくいっている。それぞれのクラブで選手たちはタイトルも手にしている。今後は次のステップ、決勝へと進めることを願っているよ」

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