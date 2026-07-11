オリックス、ロッテに6点リード

オリックスが2回に3点、3回に1点、4回に2点を追加し、6-0とロッテを突き放す。来田は2本塁打5打点と打線を牽引。西川も本塁打で打点を稼ぎ、太田も2得点を記録。盤石の展開で後半戦へ。

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