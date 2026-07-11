ＤｅＮＡ、巨人を1点リードで後半戦へ

1回に巨人が2点先制も、ＤｅＮＡが3点返し逆転。3回に巨人が1点追加するも、6回裏にＤｅＮＡが1点を追加し4-3。エンカーナシオンの3打点が光る。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(左)勝又 温史 2(二)牧 秀悟 3(三)筒香 嘉智 4(右)Ｊ・エンカーナシオン 5(一)佐野 恵太 6(捕)松尾 汐恩 7(中)蝦名 達夫 8(遊)宮下 朝陽 9(投)藤浪 晋太郎

巨人: 1(遊)浦田 俊輔 2(左)松本 剛 3(中)Ｔ・キャベッジ 4(一)Ｂ・ダルベック 5(捕)大城 卓三 6(三)リチャード 7(右)笹原 操希 8(二)門脇 誠 9(投)竹丸 和幸

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