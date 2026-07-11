ＤｅＮＡ、巨人を1点リードで後半戦へ

1回に巨人が2点先制も、ＤｅＮＡが3点返し逆転。3回に巨人が1点追加するも、6回裏にＤｅＮＡが1点を追加し4-3。エンカーナシオンの3打点が光る。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(左)勝又　温史 2(二)牧　秀悟 3(三)筒香　嘉智 4(右)Ｊ・エンカーナシオン 5(一)佐野　恵太 6(捕)松尾　汐恩 7(中)蝦名　達夫 8(遊)宮下　朝陽 9(投)藤浪　晋太郎

巨人: 1(遊)浦田　俊輔 2(左)松本　剛 3(中)Ｔ・キャベッジ 4(一)Ｂ・ダルベック 5(捕)大城　卓三 6(三)リチャード 7(右)笹原　操希 8(二)門脇　誠 9(投)竹丸　和幸

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 77 41 35 1 .539 -
2 巨人 78 40 36 2 .526 1
3 ヤクルト 78 40 37 1 .519 1
4 DeNA 79 33 43 3 .434 8
5 広島 76 30 42 4 .417 9
6 中日 80 31 48 1 .392 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 79 47 31 1 .603 -
2 西武 83 46 34 3 .575 2
3 日本ハム 84 47 37 0 .560 3
4 ロッテ 77 38 36 3 .514 7
5 オリックス 80 40 38 2 .513 7
6 楽天 79 31 47 1 .397 16