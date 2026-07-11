ＤｅＮＡ、巨人を1点リードで後半戦へ
1回に巨人が2点先制も、ＤｅＮＡが3点返し逆転。3回に巨人が1点追加するも、6回裏にＤｅＮＡが1点を追加し4-3。エンカーナシオンの3打点が光る。
【スタメン】
ＤｅＮＡ: 1(左)勝又 温史 2(二)牧 秀悟 3(三)筒香 嘉智 4(右)Ｊ・エンカーナシオン 5(一)佐野 恵太 6(捕)松尾 汐恩 7(中)蝦名 達夫 8(遊)宮下 朝陽 9(投)藤浪 晋太郎
巨人: 1(遊)浦田 俊輔 2(左)松本 剛 3(中)Ｔ・キャベッジ 4(一)Ｂ・ダルベック 5(捕)大城 卓三 6(三)リチャード 7(右)笹原 操希 8(二)門脇 誠 9(投)竹丸 和幸
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「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|77
|41
|35
|1
|.539
|-
|2
|巨人
|78
|40
|36
|2
|.526
|1
|3
|ヤクルト
|78
|40
|37
|1
|.519
|1
|4
|DeNA
|79
|33
|43
|3
|.434
|8
|5
|広島
|76
|30
|42
|4
|.417
|9
|6
|中日
|80
|31
|48
|1
|.392
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|79
|47
|31
|1
|.603
|-
|2
|西武
|83
|46
|34
|3
|.575
|2
|3
|日本ハム
|84
|47
|37
|0
|.560
|3
|4
|ロッテ
|77
|38
|36
|3
|.514
|7
|5
|オリックス
|80
|40
|38
|2
|.513
|7
|6
|楽天
|79
|31
|47
|1
|.397
|16