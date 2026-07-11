オリックス、ロッテに8-3で勝利
先発投手：オリックスは髙島 泰都が7回1/3回2失点の好投（9安打6奪三振）、ロッテのＳ・ロングは5回6失点で敗戦投手 得点経過： 2回表：オリックスが3点を追加 3回表：オリックスが1点を追加 4回表：オリックスが2点を追加 注目選手：ロッテの上田 希由翔が1本塁打、2打点の活躍、オリックスの来田 涼斗が2本塁打、5打点、3安打、3得点の活躍、オリックスの西川 龍馬が1本塁打の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|77
|41
|35
|1
|.539
|-
|2
|巨人
|78
|40
|36
|2
|.526
|1
|3
|ヤクルト
|78
|40
|37
|1
|.519
|1
|4
|DeNA
|79
|33
|43
|3
|.434
|8
|5
|広島
|76
|30
|42
|4
|.417
|9
|6
|中日
|80
|31
|48
|1
|.392
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|79
|47
|31
|1
|.603
|-
|2
|西武
|83
|46
|34
|3
|.575
|2
|3
|日本ハム
|84
|47
|37
|0
|.560
|3
|4
|ロッテ
|77
|38
|36
|3
|.514
|7
|5
|オリックス
|80
|40
|38
|2
|.513
|7
|6
|楽天
|79
|31
|47
|1
|.397
|16