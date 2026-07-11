阪神、ヤクルトに2-1で勝利

先発投手：阪神の伊藤将司が7回0失点の好投（3安打6奪三振）、ヤクルトの松本健吾は7回1失点。得点経過：2回裏：阪神が1点を追加、9回表：ヤクルトが1点を追加、9回裏：阪神が1点を追加。注目選手：阪神の佐藤輝明が1本塁打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 77 41 35 1 .539 -
2 巨人 78 40 36 2 .526 1
3 ヤクルト 78 40 37 1 .519 1
4 DeNA 79 33 43 3 .434 8
5 広島 76 30 42 4 .417 9
6 中日 80 31 48 1 .392 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 79 47 31 1 .603 -
2 西武 83 46 34 3 .575 2
3 日本ハム 84 47 37 0 .560 3
4 ロッテ 77 38 36 3 .514 7
5 オリックス 80 40 38 2 .513 7
6 楽天 79 31 47 1 .397 16