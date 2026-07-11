イングランド代表FWハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）が、注目されるノルウェー代表FWアーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ／イングランド）とのストライカー対決に向けて言及した。10日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

11日に行われるFIFAワールドカップ2026・準々決勝ではイングランド代表とノルウェー代表が対決することになり、ここまで6得点を挙げているケインと、7得点を記録しているハーランドのストライカー対決に大きな注目が集まっている。

対戦を前にハーランドについて聞かれたケインは「アーリングは素晴らしい活躍を見せている。身体能力はまさに機械のようだ。フィニッシュの技術は最高レベルだし、これまでのゴール記録がその実力を如実に物語っている」と高く評価していることを明かしつつ、プレースタイルには違いがあることも強調した。

「同じようにゴールを決める選手ではあるけど、自分は彼とは違うタイプのプレーヤーだと思っている。僕はもう少しプレーに関与するスタイルを好むからね。単純に比較できるような相手ではないと思う」

「選手として、そして同じプロフェッショナルとして、彼を大いにリスペクトしている。もちろん、明日の試合では彼が静かな一日を過ごすことを願っているけど、ここ数年の彼のパフォーマンス全体が、その実力を証明していると言えるだろう」