中日、序盤で4点リード

1回裏に中日が集中打で4点を先制。広島は中盤へ向かうも得点圏に走者は置くもあと一本が出ない。中日の石川昂、岡林のホームランなどで序盤を優位に進めている。

【スタメン】

中日: 1(中)岡林 2(左)細川 3(遊)村松 4(一)サノー 5(三)石川昂 6(右)ボスラー 7(二)田中 8(捕)加藤 9(投)涌井

広島: 1(右)名原 2(二)菊池 3(左)ファビアン 4(三)坂倉 5(遊)小園 6(一)モンテロ 7(中)大盛 8(捕)石原 9(投)森

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 77 41 35 1 .539 -
2 巨人 78 40 36 2 .526 1
3 ヤクルト 78 40 37 1 .519 1
4 DeNA 79 33 43 3 .434 8
5 広島 76 30 42 4 .417 9
6 中日 80 31 48 1 .392 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 79 47 31 1 .603 -
2 西武 83 46 34 3 .575 2
3 日本ハム 84 47 37 0 .560 3
4 ロッテ 77 38 36 3 .514 7
5 オリックス 80 40 38 2 .513 7
6 楽天 79 31 47 1 .397 16