ベルギー代表GKティボー・クルトワ（レアル・マドリード／スペイン）が、同代表から退く可能性があることを明かした。10日、スペイン紙『アス』が伝えている。

FIFAワールドカップ2026・準々決勝が10日に行われ、ベルギー代表はスペイン代表と対戦。30分にファビアン・ルイスに先制点を許すと、41分にはシャルル・デ・ケテラーレが同点弾を決めたものの、88分にミケル・メリーノに決勝点を奪われ、1－2で敗れて敗退となった。

この試合に先発出場していたクルトワだが、一度メディカルによる確認を受けた後、71分にGKセンヌ・ラメンスとの交代を余儀なくされ、ピッチを離れた後には涙を浮かべる姿も見せていた。

試合後には足に違和感があり、ベルギー代表のリュディ・ガルシア監督の判断で途中交代となったことを明かしていたクルトワ。これまで通算115試合に出場してきたベルギー代表での将来について聞かれると、「もしかしたら、これが最後の試合だったかもしれない」と今大会限りで代表を引退する可能性があることを明かした。

「代表チームでの将来を見据えて、ネーションズリーグは少し休みたいと思っている。それが最優先事項というわけではないからね。EURO予選では復帰するかもしれないけど、最終的には協会が決めることだ。彼らの対応次第では、もしかすると、これが最後の試合だったかもしれない」

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