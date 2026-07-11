老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、老齢基礎年金を繰り下げながら生命保険を活用する考え方について解説します。

◆Q：老齢基礎年金だけ繰り下げて、生命保険を解約する考え方はアリですか？

「現在、特別支給の老齢厚生年金を受け取っています。NISAの積立は続けており、将来の介護費用や医療費に備える予定です。再来年からは老齢厚生年金だけを受け取り、老齢基礎年金は繰り下げようかと考えています。その間は、返戻金が増えるタイミングで生命保険を解約して生活費に充てる予定です。この考え方で問題ないのでしょうか。単身女性です」（アスマ）

◆A：老齢基礎年金を繰り下げ、その間の生活費を生命保険の解約返戻金で補うという考え方も選択肢の1つです

老齢基礎年金は、65歳から75歳までの間で繰り下げて受給することができます（昭和27年4月1日以前生まれの方の繰り下げ上限年齢は70歳まで）。繰り下げると、その期間に応じて1カ月当たり0.7％、1年間で8.4％年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。

そのため、生活費を別の資金で賄えるのであれば、老齢基礎年金を繰り下げ、その間に生命保険の解約返戻金を活用するという考え方もあります。

ただし、生命保険を解約すると保障がなくなるため、医療保障や死亡保障が必要かどうかを確認したうえで判断することが大切です。また、解約返戻金の金額や受け取る時期は契約内容によって異なりますので、事前に保険会社へ確認しておくと安心です。

老齢基礎年金をいつから受け取るかは、将来の年金収入や税金、社会保険料への影響も考慮して決めたいところです。例えば、住民税非課税世帯の対象となるかどうかは、自治体の基準や所得状況などによって異なります。年金額がその基準に近い場合は、受給開始時期を検討する際の参考になるでしょう。

文：酒井 富士子（経済ジャーナリスト）

「日経ウーマン」「日経マネー」副編集長歴任後、リクルートに転職し、定年あるじゃん、あるじゃん投資BOOK等の立ち上げ・編集に関わる。2006年にお金専門の制作プロダクション「回遊舎」を創業。「ポイ活」の専門家としても情報発信を行う。

文＝酒井 富士子（経済ジャーナリスト）