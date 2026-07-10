ロッテ、オリックスに8-6で逆転勝利

先発投手：ロッテは廣池　康志郎が3回1/3回4失点、オリックスの田嶋　大樹は1回1/3回3失点 得点経過： 1回裏：ロッテが1点を追加 2回表：オリックスが1点を追加 2回裏：ロッテが2点を追加 注目選手：ロッテの藤原　恭大が2打点、4安打、2得点の活躍、ロッテの山口　航輝が2打点の活躍、ロッテの友杉　篤輝が2得点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 76 41 34 1 .547 -
2 巨人 77 40 35 2 .533 1
3 ヤクルト 77 39 37 1 .513 2
4 DeNA 78 32 43 3 .427 9
5 広島 75 30 41 4 .423 9
6 中日 79 30 48 1 .385 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 78 47 30 1 .610 -
2 西武 82 45 34 3 .570 3
3 日本ハム 83 47 36 0 .566 3
4 オリックス 79 40 37 2 .519 7
5 ロッテ 76 37 36 3 .507 8
6 楽天 78 30 47 1 .390 17