ロッテ、オリックスに8-6で逆転勝利
先発投手：ロッテは廣池 康志郎が3回1/3回4失点、オリックスの田嶋 大樹は1回1/3回3失点 得点経過： 1回裏：ロッテが1点を追加 2回表：オリックスが1点を追加 2回裏：ロッテが2点を追加 注目選手：ロッテの藤原 恭大が2打点、4安打、2得点の活躍、ロッテの山口 航輝が2打点の活躍、ロッテの友杉 篤輝が2得点の活躍。
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|76
|41
|34
|1
|.547
|-
|2
|巨人
|77
|40
|35
|2
|.533
|1
|3
|ヤクルト
|77
|39
|37
|1
|.513
|2
|4
|DeNA
|78
|32
|43
|3
|.427
|9
|5
|広島
|75
|30
|41
|4
|.423
|9
|6
|中日
|79
|30
|48
|1
|.385
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|78
|47
|30
|1
|.610
|-
|2
|西武
|82
|45
|34
|3
|.570
|3
|3
|日本ハム
|83
|47
|36
|0
|.566
|3
|4
|オリックス
|79
|40
|37
|2
|.519
|7
|5
|ロッテ
|76
|37
|36
|3
|.507
|8
|6
|楽天
|78
|30
|47
|1
|.390
|17