最新カメラシステムを実車で体験！　データシステムが群馬パーツショー2026に出展

データシステムは、2026年7月10日（金）～12日（日）の3日間、Gメッセ群馬（群馬コンベンションセンター／群馬県高崎市）で開催される「群馬パーツショー2026」に出展する。

【画像】群馬パーツショーで実際に装着されたアイテムが確認できる

群馬パーツショーは、群馬トヨタグループが主催する北関東屈指のカーイベント。90社を超える自動車関連メーカーが参加し、最新アフターパーツやカー用品、カーオーディオなどの展示・即売を実施するほか、トヨタの新型車展示も予定されている。さらに、屋外では86／BRZや4WD車のオーナーミーティングも開催されるなど、毎年多くのクルマ好きでにぎわう人気イベントだ。

データシステムのブースでは、ジムニーに装着したマルチVIEWフロントカメラをはじめ、サイドカメラやハイマウントリアカメラを装着したデモカーを展示。実車を使ってカメラシステムの見え方や取り付けイメージを確認できる。

また、5インチモニター「SSM-W5.0シリーズ」用の新型モニタースタンドのほか、デジタルミラーやマルチVIEWカメラの単品で展示予定。安全確認や死角対策に役立つ最新アイテムを実際にチェックできるまたとない機会となる。

ジムニーやSUVユーザーはもちろん、カメラシステムやデジタルミラーの導入を検討している人は、ブースに足を運んでみてはいかがだろうか。

［群馬パーツショー2026開催概要］

・開催場所：Ｇメッセ群馬（群馬県高崎市岩押町12-24）

・開催日時：2026年

7月10日（金） 12：00〜18：00

7月11日（土） 10：00〜18：00

7月11日（土） 10：00〜18：00

・入場料：無料

・主催：群馬トヨタグループ

群馬パーツショー公式ウェブサイト

https://gtg.co.jp/gps/2026

〈文＝ドライバーWeb編集部〉