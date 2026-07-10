コミットグロースが運営する子育てコミュニティ「てつなぎ」は7月3日、「子育て家庭の家事負担の実態」に関する調査結果を発表した。同調査は30代～40代が中心の子育て世帯297件を対象に、インターネットで実施した。

「自分がもう一人欲しい」と感じる場面を尋ねたところ、「レジや受付での対応中」「家事と子守の両立」「子どもたちの対応が重なる時」など、家事と育児を同時にこなさなければならない場面が数多く挙げられた。

育児中、毎日いちばん踏ん張ってる時間帯について聞くと、「夕方～夜」(34件)が最も多く、次いで「朝」(13件)となった。夕方から夜は、夕食準備から入浴、宿題確認から翌日準備などが集中し、複数の役割を同時に担う状態そのものが負担になっていることがわかった。

家族で自分だけがやっていると思う名もなき家事について尋ねたところ、「細かな掃除・メンテナンス」(22件)が最も多く、「補充・在庫管理」(17件)、「家事全般(ほぼ全部)」(13件)と続いた。

家族で自分だけがやっていると思う名もなき家事

自身がやっている家事で、家族にもう少し気を遣ってほしいことを尋ねると、最も多い回答は「家事負担への理解・協力」(31件)で、次いで「名もない家事を増やさない」(22件)、「後片付け・原状回復」(13件)だった。

お金を払ってでも減らしたい家事について聞くと、「料理・献立・買い物」(20件)が最も多かった。次いで多かったのが「掃除・後片付け」(19件)だった。

お金を払ってでも減らしたい家事

平日、自分だけの時間は何分あるか尋ねたところ、最も多い回答は「2～3時間」(13件)で、「0～30分未満」(11件)が続いた。