マイナビが運営するマイナビ転職は6月23日、「育休取得と満足度に関する実態調査(2026)」の結果を発表した。調査は2026年2月27日～3月3日、小学生未満の子どもがいる正社員800名を対象にインターネットで行われた。

育休取得日数は男性平均63.5日、女性平均407.4日

小学生未満の子どもがいて育休取得経験のある正社員に育休取得日数を聞いたところ、男性は平均63.5日、女性は平均407.4日となった。また、理想の育休取得日数では、男性は平均138.6日、女性は平均438.2日だった。男性の育休取得日数は、理想と現実で倍以上の差が見られ、仕事を離れて子育てに向き合う時間をより確保したいと考える人が多い可能性がうかがえる。

育休取得日数の現実と理想

育休取得で不安だったこと1位は「収入減少」

育休取得において不安だったことを聞いたところ、全体では「収入減少(36.8%)」が最多だった。男女別では、男性が33.3%で、女性は40.3%と、「収入減少」への不安は女性の方がやや高い傾向がみられた。次いで「不安だったことは特にない(26.3%)」は、特に男性(29.0%)が女性(23.5%)よりもやや高い結果となった。男女ともに育休取得に際しては収入面への懸念が大きい一方で、不安を感じることなく取得できた人も一定数存在することが分かった。

育休取得で不安だったこと

育休満足度を100点満点であらわすと?

自身の育休に対するの満足度を100点満点で表してもらったところ、男性は平均71.9点、女性は平均74.3点だった。一方、パートナーの育休に対する満足度では、妻から見た夫の育休に対する満足度は67.1点に対し、夫から見た妻の育休に対する満足度は76.7点と約10点の差が見られた。自身の育休の満足度の理由では、「家事育児に全力で取り組み、知識とスキルがアップした(100点/男性)」「子どもとしっかり過ごせた安心感(100点/女性)」「取得日数が1日しか取れず、家事育児を経験しきれなかった(50点/男性)」などの声が見られ、取得日数やパートナーの取得状況によって満足度に差が見られる可能性があるようだ。

育休の満足度

パートナーの育休の満足度

育休の満足度の理由

2人に1人が仕事と育児の悩みについて「生成AIを活用」

仕事と育児の両立において、「生成AIを活用し、仕事と育児の悩み軽減や効率化を図っている」と回答した人は全体の50.5%で、「SNSを活用し、仕事と育児の悩みを相談したり吐き出したりしている」と回答した人は47.7%だった。約2人に1人は、仕事と育児の両立に向けて生成AIやSNSといったデジタルツールを活用しながら、悩みの軽減や情報収集に取り組んでいることが分かった。