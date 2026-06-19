出前館は6月17日、「"梅雨ダル"とデリバリー」に関する調査結果を発表した。同調査は5月20日～21日、全国の男女750名を対象に、インターネットで実施した。

5月から梅雨の時期にだるい、やる気が出ないと感じることはあるか尋ねたところ、73.9%が「ある」と回答した。同社によると、5月から梅雨の時期にかけて起こりやすい心身の不調を「梅雨ダル」と総称し、だるさや眠気、頭痛、気分の落ち込み、無気力、食欲不振などの症状が見られるという。

5月から梅雨の時期にかけて、特にやる気が出ないものを聞くと、「家事(掃除・洗濯・料理等)」(34.1%)が最も多く、次いで「仕事」(26.2%)、「お出かけ」(20%)、「人と会う」(19.7%)となった。

食事において、やる気が落ちたときに面倒に感じることは、「食事を作る」(74.3%)、「洗い物などの片付け」(60.4%)、「献立を考える」(51.3%)が多かった。

やる気が出ないときの食事の対処法を尋ねると、「スーパーやコンビニで惣菜を買う」と「家にあるもので済ませる」が同率(52.4%)で多かった。3位は「外食する」(40%)、4位は「フードデリバリーを利用する」(27.6%)だった。

やる気が出ないときの食事の対処法

フードデリバリーで何を購入している感覚に最も近いかを尋ねたところ、最も多い回答は「時間」(37.6%)で、「心の余裕」(30%)が続いた。

フードデリバリーで何を購入している感覚に最も近いですか

「梅雨ダルで体調や気分の揺らぎによって段取りが崩れやすい時には、その日の体調や気分に応じて、惣菜、外食、デリバリーなども柔軟に取り入れながら、食事づくりの負担を分散することが、日々を無理なく回すための方法の一つといえます。必要な日に、必要な分だけ、必要な時間に使えるフードデリバリーは、忙しい日の食卓を支える生活インフラの一つとして捉え直せます」と同社。