今日は2026年7月10日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。

★今日の12星座占い・注目ポイント★

2026年7月10日の12星座占いでは、うお座が総合運1位。周りに対して親切にすればするほど、あなた自身にも嬉しいことがありそう！2位はさそり座、3位はおうし座。また、星5つと好調な星座は、恋愛運がおとめ座とやぎ座、金運がふたご座とてんびん座、仕事運がおうし座、健康運がかに座とさそり座です。総合運だけでなく、恋愛運・金運・仕事運・健康運別の内容もチェックしてみましょう。